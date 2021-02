Tras un año de gobierno de unidad, Sudán del Sur continúa al borde del abismo

Anuncios Lee mas

Juba (AFP)

Un año después de la formación de un gobierno de unión nacional, el espectro de la guerra civil continúa vivo en Sudán del Sur, un país devastado por las rivalidades en las altas esferas, la violencia intercomunitaria y el hambre.

El 22 de febrero de 2020, presionados por la comunidad intencional y tras un año de negociaciones y dilaciones, Salva Kiir y Riek Machar, eternos rivales, aceptaron gobernar juntos, por tercera vez desde la independencia del país (2011). Kiir como presidente y Machar como vicepresidente.

La compartición del poder quedó establecida en el acuerdo de paz firmado en 2018, que debía poner fin a cinco años de una guerra civil que dejó más de 380.000 muertos y 4 millones de desplazados.

Pero un año después no se ha respetado prácticamente ninguno de los compromisos adoptados: el parlamento no se ha reunido, los ministerios más disputados siguen sin tener quien los dirija y las tropas de Kiir y de Machar todavía no forman parte de un ejército común.

"Con ambos hombres dirigiendo cada uno a sus fuerzas, el país puede caer de nuevo en la guerra rápidamente", advirtió el International Crisis Group en un informe reciente.

- Ejército no unificado -

Tras haber visitado varios campamentos militares este mes, una delegación de representantes gubernamentales y militares consideró que no se había realizado "ningún avance" en la organización del nuevo ejército, y hace ya más de 18 meses que venció el plazo para ello.

Los centros que en principio debían garantizar la formación de las tropas adolecen de una gran escasez de alimentos, medicamentos y uniformes, y muchos soldados, tanto gubernamentales como rebeldes, han desertado.

En el campo de Rajaf (sur), 26 soldados murieron de hambre en los últimos meses, indicó a la AFP el coronel James Kor, que ejerce allí como instructor.

"No tenemos medicinas. Tengo diarrea y fiebre tifoidea pero cuando voy a la clínica no hay nada. Comemos arroz blanco y nada más", explicó Abraham Magaya Aleu, un soldado desplegado en ese campo.

Según dijo, le pagan unas 1.000 libras (14 euros, 18 dólares) al mes, una suma aún más ínfima teniendo en cuenta la fuerte inflación.

"Los retrasos prolongados y el tiempo que ha pasado sin que se hayan registrado progresos no benefician en nada a una paz duradera en Sudán del Sur", consideró el general Charles Tai Gituai, presidente interino del RJMEC, el organismo que supervisa la aplicación del proceso de paz.

Entretanto, una violencia creciente corroe el país.

- Hambre y violencia -

"Aunque el acuerdo de paz revitalizado hizo que las hostilidades se calmaran a escala nacional, no tuvo ningún impacto, o tuvo muy poco, a nivel local", subrayó el viernes en un comunicado la Comisión de derechos humanos de la ONU para Sudán del Sur, denunciando unos niveles de violencia alarmantes.

Según la ONU, más de mil personas fueron abatidas y 400, secuestradas, en conflictos comunitarios entre mayo y noviembre de 2020, sobre todo en los estados de Warrap (norte) y Jonglei (este).

"Tememos que la lentitud de las reformas previstas en el acuerdo de paz empeore si los actores nacionales se entrometen en las violencias locales y las alimentan", advirtió en febrero David Shearer, enviado especial de Naciones Unidas en ese país.

Además, la población también sufre la sequía, las inundaciones y las invasiones de langostas, que destrozaron las cosechas.

Más de 7,2 millones de sursudaneses (el 60% de la población) padecerá malnutrición aguda a mediados de 2021, según las autoridades locales y las agencias de la ONU.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó que en algunas regiones la escasez alcanza niveles parecidos a los de la hambruna.

