Los exprisioneros políticos tienen prohibido salir de Arabia Saudita

Riad (AFP)

La activista saudí Lujain al Hathlul puede disfrutar de un picnic en el desierto después de pasar casi tres años en la cárcel, pero no ha recuperado plenamente la libertad. Como otros exprisioneros políticos, tiene prohibido salir de Arabia Saudita.

Lujain al Hathlul y dos activistas con nacionalidad saudí y estadounidense fueron liberados de prisión este mes, en lo que se considera un gesto hacia el presidente estadounidense Joe Biden, quien ha sacado de nuevo a relucir el tema de las violaciones de los derechos humanos.

La familia publicó fotos de la activista sonriendo junto a una mesa de picnic en el desierto pocos días después de que saliera de prisión, pero insiste en que Lujain no es libre.

Un tribunal especializado en terrorismo le ha prohibido viajar durante cinco años tras dejarla en libertad condicional, lo que según su familia significa que podría ser arrestada de nuevo.

Sus padres tampoco pueden viajar al extranjero desde 2018 y, según ellos, no tienen manera alguna de recurrir ante la justicia esta restricción.

"Nadie sabe quién ordenó la prohibición de viajar (para la familia), no hay expediente, no hay una notificación oficial", declaró la hermana de la activista, Alia al Hathlul, que reside en Europa.

- "Una correa invisible" -

Las autoridades saudíes no han contestado a las preguntas de la AFP sobre cuántos ciudadanos tienen prohibido viajar al extranjero.

Según los activistas, miles de saudíes se ven afectados por esta práctica que describen como una "correa invisible" para contener la disidencia.

Según ellos, esta medida se usa cada vez más para atacar a familiares de detenidos o de disidentes que viven en el extranjero.

"La prohibición de viajar es uno de los instrumentos de intimidación y de presión del gobierno saudí", declaró a la AFP Abdalá al Awdah, director de investigación de Democracy for the Arab World Now (DAWN), con sede en Estados Unidos.

"Se ha utilizado muchas veces para manipular la esfera pública y mantener a todo el mundo bajo control", afirma el hijo de Salman al Awdah, un clérigo detenido desde 2017 por pedir el final del conflicto diplomático con Catar.

Alrededor de 19 familiares suyos, incluido un niño de un año, tienen prohibido salir del reino desde 2017 "sin un procedimiento legal", según Abdalá al Awdah.

Tampoco pueden viajar decenas de magnates y miembros de la familia real, como el príncipe multimillonario Al Walid bin Talal, tras una campaña "anticorrupción" lanzada en 2017, según varias fuentes saudíes y activistas.

"Las autoridades castigaron a sus familiares imponiéndoles prohibiciones de viaje arbitrarias o congelando sus activos y su acceso a los servicios gubernamentales", denunció Human Rights Watch en un informe de 2019.

- "Una prisión al aire libre" -

Los simpatizantes del régimen estiman que la prohibición de viajar está justificada. Es una "medida de precaución legítima", explica la jurista Dimah Talal Alsharif, en un artículo publicado el año pasado en el diario progubernamental Arab News.

"Esta prohibición solo puede imponerse por un período determinado y limitado", explica.

Muchos ni siquiera saben que lo tienen prohibido hasta que los detienen en el aeropuerto o en un puesto fronterizo.

"Cuando un funcionario me detuvo en el aeropuerto, me preguntó: '¿Por qué te han prohibido viajar? ¿Has ido a Tailandia?'", cuenta a la AFP un profesor universitario saudí que no podrá viajar durante años. Su esposa y sus tres hijos, tampoco.

Arabia Saudita prohíbe a sus ciudadanos visitar Tailandia debido a un litigio diplomática desde hace décadas.

"Yo le respondí: 'No, no sé más que usted'", añade.

El profesor intentó que le anularan la prohibición pero dice que las autoridades no han respondido. Incluso suprimió sus cuentas en las redes sociales por si hubiera publicado algo que pudiera haber molestado a las autoridades.

"La lógica oscura de las prohibiciones de viajar parece ser esta: '¿Para qué meter a la gente en la cárcel cuando puedes aterrorizarlos en una prisión al aire libre?", estima.

