La justicia deja en prisión a 47 militantes prodemocracia en Hong Kong

Hong Kong (AFP)

Cuarenta y siete militantes prodemocracia fueron devueltos a prisión este jueves en Hong Kong tras una audiencia de cuatro días, lo que despertó temores en el extranjero sobre la represión de Pekín en el territorio semiautónomo.

Se trata del mayor grupo de disidentes procesado hasta la fecha en nombre de la ley de seguridad nacional, impuesta por China en junio de 2020 en la excolonia británica para atajar el movimiento de contestación nacido en 2019.

Los activistas, algunos de los cuales muy conocidos en Hong Kong, habían sido inculpados el domingo de "subversión".

Varios países occidentales condenaron la decisión, como Estados Unidos y el Reino Unido, que acusaron a Pekín de incumplir su promesa de mantener las libertades vigentes en Hong Kong, hecha durante la retrocesión de ese territorio en 1997.

Y más aún teniendo en cuenta que el Parlamento chino estudiará un proyecto de reforma electoral para Hong Kong que abriría la vía a una posible marginación de los opositores en ese territorio, según informó el jueves un medio estatal.

Los detenidos representan el abanico de la oposición en la isla, desde veteranos abogados pro-democracia hasta académicos, trabajadores sociales y jóvenes activistas como Joshua Wong, que ya estaba detenido por otro caso. La audiencia, que empezó el lunes, perseguía establecer si los acusados, en detención preventiva, debían seguir en prisión o no.

El jueves por la noche, el juez Victor So rechazó dejar en libertad bajo fianza a 32 de ellos. "El tribunal no cree que haya razones suficientes para creer que no seguirán cometiendo actos que puedan poner en peligro la seguridad nacional", les dijo el magistrado.

En cambio, accedió a dejar en libertad bajo fianza a quince de los detenidos, pero la fiscalía recurrió la decisión inmediatamente, por lo que, de momento, siguen en la cárcel. Eso sí, podrán presentar un recurso ante la Alta Corte en las próximas 48 horas.

- El grupo "más importante" desde Tiananmen -

En principio, todos pasarán varios meses en prisión a la espera de su juicio.

Según Bing Ling, un profesor de Derecho chino de la Universidad de Sídney, se trata del "grupo más importante de enjuiciamientos por subversión desde 1989", después de Tinanmen.

"Son las voces de la justicia lo que la gente de Hong Kong necesita. Pero este régimen criminal intenta tapar sus bocas, reducirlas al silencio y encerrarlas entre rejas", declaró a los periodistas una mujer, que se identificó como Elsa y que afirmaba ser la suegra de uno de los acusados, Hendridk Lui, afuera del tribunal.

Los 47 activistas están procesados en relación con las primarias de la oposición, en las que participaron 600.000 personas el pasado julio, en un intento de capitalizar la inmensa popularidad de la movilización de 2019 en las legislativas de septiembre, finalmente aplazadas con el pretexto del coronavirus.

China tachó esas primarias de "grave provocación" y advirtió que la campaña podría caer bajo la categoría de "subversión". La mayoría de esos candidatos fueron inhabilitados más tarde por las autoridades.

La subversión es, junto con la secesión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras uno de los cuatro delitos que contempla la ley sobre la seguridad nacional que Pekín impuso en junio de 2020 y que prevé penas de cadena perpetua.

