Salvar el acuerdo nuclear exigirá concesiones, dice el canciller iraní

Anuncios Lee mas

Bruselas (AFP)

La superación del actual punto muerto en el acuerdo por el programa nuclear de Irán exigirá que Washington y Teherán hagan concesiones, dijo el lunes el canciller iraní, Mohamad Javad Zarif, durante una videoconferencia organizada en Bruselas.

"Los europeos están acostumbrados a asumir compromisos. Irán y Estados Unidos no lo son. Los estadounidenses están acostumbrados a imponer y nosotros a resistir. Por tanto, es hora de decidir si los dos vamos a hacer concesiones (...) o si vamos a retomar nuestros propios caminos", señaló el funcionario durante una entrevista organizada por Centro de Políticas Europeas en Bruselas.

De acuerdo con Zarif, "llegar a un acuerdo siempre implica un 'dar y recibir'".

El funcionario añadió que el acuerdo multipartito Plan de Acción Integral Conjunto, conocido por sus siglas en inglés JCPOA, "tiene deficiencias desde nuestro punto de vista, pero también desde el de nuestros socios occidentales. Pero de todos modos, es el mejor trato que podemos conseguir".

"Estamos listos para volver al JCPOA tan pronto como Estados Unidos reconsidere la implementación del acuerdo. Es tan simple como eso. No necesitamos más negociaciones", argumentó.

El acuerdo firmado en Viena en 2015 entre Irán y un grupo de países occidentales (Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido) así como la UE tiene como objetivo evitar que la República Islámica adquiera un arma nuclear.

Para ello, determina estrictos límites a su programa nuclear, y a cambio la comunidad internacional debe levantar todas sus sanciones económicas contra Irán.

Sin embargo, el plan colapsó con la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo en 2018 y reponer todas las sanciones, aunque su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, adelantó que estaría dispuesto a reincorporarse al tratado.

El jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, quien coordina la comisión conjunta del JCPOA, intenta reunir a todos los actores en torno a la mesa de negociaciones.

Sin embargo, Zarif advirtió que el actual gobierno estadounidense "o la próxima administración no podrán obtener un mejor trato con Irán que el JCPOA. No con este gobierno y no con un futuro gobierno. Es el mejor trato posible".

El nuevo presidente estadounidense adelantó que el país podría retornar al JPCOA a condición de que Irán retome las restricciones a su programa nuclear, del que ha comenzado a liberarse en respuesta a las sanciones de Estados Unidos.

Antes de cualquier modificación en su actual programa nuclear, Irán exige el levantamiento de las sanciones que han sumido a la economía iraní en una profunda recesión.

© 2021 AFP