La OTAN lanza una advertencia a Rusia por el agravamiento de las tensiones en Ucrania

Anuncios Lee mas

Bruselas (AFP)

La OTAN formuló este martes una advertencia a Rusia por el agravamiento de las tensiones en Ucrania, al tiempo que dos altos funcionarios de Estados Unidos desembarcan en Bruselas para discutir la situación y mantener consultas sobre los próximos pasos.

"La acumulación de tropas por parte de Rusia [en la frontera con Ucrania] es injustificada, inexplicada y profundamente preocupante", dijo el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg, en Bruselas.

Para el funcionario, Rusia "debe cesar su acumulación de tropas en y alrededor de Ucrania, abandonar las provocaciones e iniciar una desescalada inmediata".

Stoltenberg formuló estas declaraciones en una conferencia de prensa junto al canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba.

En la jornada, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, tienen en agenda reuniones en Bruselas, incluyendo un encuentro de Blinken con Kuleba.

En una muestra de la gravedad de la situación, Austin se reunió en Berlín con su homóloga, Annegret Kramp-Karrenbauersu, y al fin de ese encuentro anunció el envío de 500 soldados adicionales a Alemania.

En una conferencia de prensa con Kuleba en la sede de la OTAN, Stoltenberg apuntó que "en semanas recientes, Rusia ha movido miles de tropas listas para el combate a la frontera con Ucrania, en la mayor acumulación de tropas rusas desde la ilegal anexión de Crimea en 2014".

Por ello, añadió, "mantenemos nuestro llamado a poner punto final a su apoyo a los militantes en el este de Ucrania".

Rusia "debe respetar sus compromisos internacionales (...). No reconocemos y no vamos a reconocer la ilegal e ilegítima anexión de Crimea por parte de Rusia", dijo Stoltenberg.

- En busca de respaldo -

Kuleba viajó a Bruselas con el claro objetivo de obtener el respaldo de la OTAN, una alianza militar a la que Ucrania solicitó incorporarse ya en 2008.

"Rusia ya no será capaz de tomarnos de sorpresa. Ucrania y sus amigos se mantienen vigilantes", dijo el diplomático.

Kuleba apuntó que Rusia "continúa su acumulación de tropas a lo largo de la frontera, en nuestros territorios ocupados y en los mares".

De acuerdo con el jefe de la diplomacia ucraniana, Rusia "acumula tropas en el norte de Ucrania, en Crimea en el sur, y en Donbass en el Este".

Además, "ha intensificado drásticamente su propaganda beligerante, que deshumaniza a los ucranianos e incita al odio hacia Ucrania", dijo Kuleba.

Ante una consulta, el jefe de la diplomacia de Ucrania dijo que "no se puede excluir ninguna posibilidad" en este escenario.

A pesar de la advertencia de Stoltenberg y los pedidos de Kuleba, la OTAN se mantiene en dudas sobre la eventual incorporación de Ucrania, por considerar que el gesto aumentaría exponencialmente la tensión en la región.

- Un barril de pólvora -

En la jornada, el vicecanciller de Rusia, Serguéi Riabkov, acusó directamente a Estados Unidos y a la OTAN de convertir a Ucrania en un "polvorín", por el riesgo de un conflicto generalizado,

"Si hay un agravamiento, nosotros obviamente vamos a garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, donde quiera que estén", apuntó Riabkov, de acuerdo con la prensa rusa.

"Pero Kiev y sus aliados occidentales serán enteramente responsables por las consecuencias de una hipotética escalada", añadió.

El gobierno ruso no ha desmentido la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania y asegura que no pretende marchar a una guerra, aunque adelantó que no "permanecerá indiferente" a la suerte de la población rusófona en Ucrania.

Ucrania, en tanto, teme que Rusia busque un pretexto para atacarla y la acusa de reunir más de 80.000 soldados cerca de su frontera oriental y en Crimea, anexada por ese país en 2014.

Según Ucrania, los separatistas prorrusos cuentan con 28.000 combatientes y más de 2.000 consejeros e instructores militares rusos en el territorio, que controlan desde 2014 el este del país.

© 2021 AFP