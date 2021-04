El viacrucis administrativo de los trabajadores extranjeros en Francia con la pandemia

Anuncios Lee mas

Niza (Francia) (AFP)

Miles de extranjeros se encuentran en un limbo administrativo en Francia sin poder renovar su permiso de residencia a distancia en las prefecturas, atascadas e inaccesibles con la pandemia de covid-19.

Gauthier Tchoutang Nkweya, un camerunés de 33 años y que tiene cuatro hijos con una francesa, hace parte de esos extranjeros que perdieron su empleo debido a que no pudieron renovar su permiso de residencia.

"En el primer confinamiento, tenía papeles. Como mi permiso había caducado en enero (2020), me lo prorrogaron, tres meses, seis meses, y con eso podía trabajar", cuenta a la AFP este padre de familia en el despacho de su abogado en Niza (sureste).

"Mi jefe estaba contento con mi trabajo, me renovaba los contratos. Pero un día me dijo: 'Gauthier, francamente, ya no puedo hacer nada, (...) necesitas tener papeles'".

Un joven filipino, casado y con un niño, que prefiere no revelar su identidad, perdió también todos sus ingresos desde febrero. La prefectura recibió su solicitud para renovar su permiso de estadía, pero él no ha recibido ningún documento por el momento, cuenta.

- Una montaña de litigios -

Oficinas cerradas al público y citas postergadas. A inicios de marzo, la prefectura de los Alpes Marítimos (sur), solicitada por la AFP, admitió que hay numerosas "situaciones problemáticas" en estos momentos, que generan una montaña de litigios en el tribunal administrativo de Niza.

Este último recibe decenas de solicitudes de emergencia al mes de residentes extranjeros.

Según cifras comunicadas por el Consejo de Estado, última instancia de la jurisdicción administrativa en Francia, el problema se extiende más allá de este departamento.

El número de casos que llegan a los tribunales administrativos se ha disparado en varias ciudades.

Para Gauthier Tchoutang Nkweya, los problemas se siguieron acumulando después de que perdió su empleo: el banco le cerró su cuenta, que tenía un saldo negativo, y él y su familia fueron expulsados de su vivienda por no poder pagar el arriendo.

"Voy a ser sincero, nunca la he pasado tan mal como ahora", dice Gauthier, que encontró un techo provisional a través de una asociación.

- "La inaccesibilidad es total" -

Si Gauthier acepta dar su testimonio es porque su permiso provisorio de residencia le llegó finalmente el 25 de marzo. Pero el documento indica que es la primera vez que lo solicita, aunque en realidad obtuvo su primer permiso de residencia en Francia en 2013.

Hizo falta que recurriera al Defensor del Pueblo y a un abogado para que la situación se desbloqueara. "Hay gente que se queda sin nada", lamenta el abogado Zia Oloumi, que cita el caso de una empleada doméstica de Cabo Verde de 56 años que tampoco ha logrado renovar sus papeles.

A la imposibilidad de hablar en persona con un funcionario se suma también la barrera lingüística. Con un gesto, Oloumi muestra los documentos -una montaña de 10 centímetros de grosor- en los que la prefectura indica cómo proceder a distancia.

Los procedimientos "han cambiado varias veces. El confinamiento ha cuadruplicado los problemas porque la inaccesibilidad es total. Por teléfono, no contestan. Por correo electrónico, no contestan", se queja el letrado.

Una pareja filipina, perdida en medio del papeleo a pesar de llevar veinte años trabajando entre Niza y Mónaco, vivió varias semanas de angustia. La renovación de su permiso de residencia, que hasta ahora solo era una formalidad, se eternizó.

Él nunca recibió la convocatoria de la prefectura, aunque los dos expedientes fueron enviados el mismo día. Con un nudo en el estómago, fueron juntos a la cita de ella. En el mostrador, la mujer pudo explicar y resolver la situación administrativa de ambos.

