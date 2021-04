Escuela en Miami prohíbe vacunarse a los maestros citando falsos riesgo para los alumnos

Anuncios Lee mas

Miami (AFP)

Una escuela privada en Miami prohibió a sus maestros y al resto del personal inyectarse la vacuna contra el covid-19, citando argumentos sin ninguna evidencia según los cuales el contacto con las personas vacunadas sería nocivo para los niños.

Los críticos sostienen que la medida de la Centner Academy es un claro ejemplo de los peligros de la desinformación, en momentos en que Estados Unidos hace esfuerzos para vacunar a su población.

Leila Centner, cofundadora de la escuela Centner Academy en Miami, escribió en una carta a su personal que los maestros vacunados no tendrán permitido acercarse a los niños. A los que no se han inmunizado, les exige no hacerlo hasta el fin del año escolar.

"Han surgido informes de personas no vacunadas que resultaron afectadas negativamente por interactuar con personas que fueron vacunadas", dice Centner, haciéndose eco de información falsa que circula en las redes sociales.

En un comunicado enviado el lunes a AFP, Centner explica que "parece que los que recibieron inyecciones pueden estar transmitiendo algo desde sus cuerpos a aquellos con quienes están en contacto".

Pero estas aseveraciones han sido refutadas por científicos y numerosos verificadores de hechos.

"No hay evidencia que sugiera que la vacuna haga que una persona expulse el virus SARS-CoV-2", dijo Jamie Scott, profesora emérita y excatedrática de investigación en inmunidad molecular de la Universidad Simon Fraser de Canadá.

"Es imposible, puesto que todas las vacunas hacen que las células produzcan solo la proteína espicular y ningún otro componente del virus", explicó la experta a AFP Fact Check, el equipo de verificadores de hechos de AFP.

También Dasantila Golemi-Kotra, profesora asociada de microbiología en la Universidad de York, dijo que "no se expulsa ninguna proteína cuando nos vacunamos, eso es una idea distorsionada".

La Administración federal de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, autoridades equivalentes de todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud han aprobado el uso de emergencia de varias vacunas luego de que éstas se demostraran seguras y efectivas.

El proceso de vacunación en Florida avanza rápidamente, con 6 millones de personas inmunizadas de una población de 23 millones.

Algunos padres estaban molestos con la decisión de Centner.

En la escuela dicen "mi cuerpo es mi elección", dijo Lidia, una madre que no quiso identificarse. "Y sin embargo ellos le están diciendo a los maestros algo totalmente opuesto".

"Es mi cuerpo, pero es la decisión de ella [de Centner]", dijo Lidia al canal local 6 South Florida, de NBC.

- "Conspirativo y pseudocientífico" -

La cofundadora de la Academia Centner va más lejos y añade en su carta que "miles" de mujeres reportaron que sus ciclos menstruales se vieron afectados por la vacuna y que ésta provocó un aumento de "366%" de los abortos espontáneos, de lo cual tampoco hay evidencia.

Para esta aseveración, se apoya en un artículo publicado en un portal llamado The Daily Expose.

Este medio está categorizado como "conspirativo y de pseudociencia" puesto que publica "información sin verificar no siempre apoyada en evidencia", según la web mediabiasfactcheck.com, que monitoriza la seriedad y la fiabilidad de los medios.

AFP Fact Check también refutó esta última aseveración en febrero.

"Ninguna evidencia ha indicado un aumento en los abortos espontáneos después de las vacunas contra el covid-19 y no se han observado patrones preocupantes de notificaciones (de abortos espontáneos)", dijo un portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

No obstante, Centner tiene sus defensores. "Apoyamos la decisión de la escuela en un 100%", dijo Fabio, un padre que tampoco quiso identificarse, a la AFP.

El instituto privado, que enseña primaria y educación media, ya tenía una política peculiar sobre las vacunas antes de la pandemia.

En su web, la Centner Academy informa que no requiere que sus alumnos estén vacunados porque muchos padres sienten que esto "daña la salud de sus hijos", una noción desacreditada por la comunidad científica hace años.

© 2021 AFP