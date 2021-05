Jefe del Comité de Exteriores de Cámara Baja de EEUU ve "oportunidad" de diálogo con Maduro

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes afirmó este martes que Estados Unidos tiene una "oportunidad" de abrir un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, no reconocido por Washington.

El congresista demócrata Gregory Meeks considera que "existe una ventana de oportunidad", cree que su país debe aprovecharla para encontrar una solución y pidió recordar que hay que centrarse en el pueblo venezolano.

"Deberíamos aprovechar eso y después podríamos echar para atrás algunas de las acciones del gobierno de Trump, que no parecen estar funcionando, al menos en lo que concierne al pueblo que vive sufriendo en Venezuela", afirmó Meeks ante el foro Council of the Americas.

El gobierno republicano de Donald Trump aplicó una estrategia de "máxima presión" con una escalada de las sanciones contra Maduro y su círculo y también contra la economía venezolana, incluyendo un embargo de facto para el crudo.

Esta estrategia se acentuó con el inicio del segundo mandato de Maduro, no reconocido por gran parte de la comunidad internacional que denunció irregularidades en las elecciones.

Desde antes de que asumiera el gobierno demócrata de Joe Biden el 20 de enero, Maduro afirmó que esperaba abrir canales de "diálogo" con el nuevo gobierno.

En abril, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, afirmó que su gobierno "envió mensajes", pero que no tuvo una respuesta positiva, aunque recalcó que nota "menos agresividad" en comparación al gobierno de Trump.

Al asumir su cargo Meeks, dijo que ayudar al pueblo venezolano será una de sus principales prioridades y llamó a avanzar, calificando como "fallida" la estrategia de Trump.

Para el congresista entre las señales de que el gobierno está dispuesto a un diálogo está la conmutación de cárcel por prisión domiciliaria para los seis exdirectivos de Citgo, filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos, una mayor apertura a recibir ayuda humanitaria y la posibilidad de que haya cambios en el Consejo Electoral.

"Creo que tenemos oportunidades y creo que tenemos que aprovecharlas", afirmó indicando el objetivo no es mantener a Maduro en el poder sino ayudar al pueblo venezolano a aliviar algunas de las restricciones económicas.

© 2021 AFP