Reclaman a la ONU investigación por masacres de 1988 en prisiones iraníes

Ginebra (AFP)

Más de 150 personalidades, entre las cuales varios premios Nobel, ex jefes de Estado y ex funcionarios de la ONU, solicitan una investigación internacional sobre la ejecución sumaria de miles de disidentes en las prisiones de Irán en 1988.

En una carta abierta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dada a conocer este miércoles, los firmantes instan a la comunidad internacional a investigar "inclusive mediante una investigación (precisamente) internacional".

Las oenegés de derechos humanos han hecho campaña desde hace años para que haya justicia sobre lo que consideran ejecuciones extrajudiciales de miles de iraníes, en su mayoría jóvenes, en momentos en que finalizaba la guerra con Irak (1980-1988).

Los asesinados eran en su gran mayoría partidarios de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, grupo opositor prohibido por el poder iraní, puesto que había apoyado a Bagdad en el conflicto.

En septiembre siete relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno iraní, manifestando que están "seriamente inquietos por la persistente negativa (de Teherán) a revelar el destino (de los muertos) y la ubicación" de los sitios donde fueron enterrados.

"Nos preocupa que esta situación pueda equivaler a crímenes de lesa humanidad", indicaron expertos de la ONU, solicitando una investigación "completa" e "independiente", así como a Teherán proporcionar "certificados de defunción precisos" para sus familias.

Además advierten que si el país continúa "negándose a respetar sus obligaciones", se iniciaría una investigación internacional para esclarecer estos hechos.

- "Cultura de la impunidad" -

La carta abierta apoya en particular al llamado a lanzar una investigación internacional.

"Llamamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a poner fin a la cultura de la impunidad existente en Irán, creando una comisión de investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas en 1988, señala la carta. "Exhortamos a la Alta Comisionada Michelle Bachelet a apoyar el establecimiento de tal comisión", prosigue.

Entre los signatarios de la carta abierta hay seis premios Nobel, la expresidenta irlandesa Mary Robinson, que precedió a Bachelet en su cargo en la ONU, así como a jefes de comisiones internacionales de investigación instauradas por la ONU para investigar en Corea del Norte y Eritrea.

También firmaron 28 ex expertos de la ONU en derechos humanos, el ex fiscal para los tribunales internacionales sobre la ex Yugoslavia y Ruanda, y ex jefes de Estado o de gobierno.

La oficina para los derechos humanos de la ONU confirmó a la AFP que recibió la carta por email.

Solicitada por una reacción a este llamado, la portavoz de la Alta Comisionada, Marta Hurtado, subrayó también por correo electrónico que "la creación de una comisión de investigación internacional es una decisión potestad de los Estados miembros".

Sin embargo, añadió que la Oficina de la Alta Comisionada y el Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán ya habían "informado sobre la persistente impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos en la República islámica de Irán".

De acuerdo a activistas por los derechos humanos, miles de personas fueron asesinadas sin juicio en las prisiones iraníes por orden del entonces líder supremo, ayatolá Ruhollah Jomeini.

El Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI, oposición en el exilio) del cual los muyahidines del pueblo son su principal integrante, estima en unos 30.000 los muertos, pero la cifra no fue confirmada.

© 2021 AFP