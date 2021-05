Jefe de la Iglesia ortodoxa etíope acusa al gobierno de querer "destruir" región de Tigré

Anuncios Lee mas

Adís Abeba (AFP)

El jefe de la Iglesia ortodoxa etíope acusó al gobierno de querer "destruir" la región de Tigré, en sus primeras declaraciones públicas sobre esta guerra que sacude el norte del país desde hace seis meses.

Estos comentarios de Abune Mathias, oriundo de Tigré, fueron grabados en un video, transportado fuera de Etiopía por uno de sus amigos después de que sus anteriores intentos para expresarse fueran "silenciados y censurados", afirmó.

El conflicto opone el ejército etíope con las fuerzas leales al Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF), hasta hace poco en el poder en esta región separatista del norte.

"Trabajan día y noche para destruir el Tigré. No cesan cuando se trata de destruir a los tigrinos", declaró Abune Mathias, en lengua amárica, en este video de 14 minutos.

"En todas las partes de Tigré, hay masacres. Quieren eliminar a los tigrinos de la faz de la tierra", afirmó.

A principios de noviembre, el primer ministro etíope Abiy Ahmed, Premio Nobel de la Paz 2019, envió el ejército federal a Tigré para derrocar a las autoridades disidentes del TPLF, a quien acusaba de haber orquestado varios ataques contra bases militares.

El dirigente siempre ha afirmado que la ofensiva iba dirigida contra el TPLF y no contra los civiles. Pero se han documentado múltiples ataques, incluyendo masacres y violaciones en grupo.

Abune Mathias denuncia esta "masacre de personas, sobre todo la muerte de inocentes".

Durante una visita de la AFP a la zona en febrero, varios sacerdotes dijeron sentirse decepcionados con los dirigentes ortodoxos por no denunciar la violencia en la región.

La Iglesia ortodoxa es la mayor comunidad religiosa de Etiopía y representa más del 40% de los 110 millones de habitantes.

Dennis Wadley, amigo de Abune Mathias y director de la oenegé estadounidense Bridges of Hope International, declaró a la AFP que grabó el video el 26 de abril, en un viaje a Etiopía.

"El patriarca me pidió que no lo publicara hasta que no estuviera fuera del país, de regreso a Estados Unidos", explicó. Un responsable ortodoxo confirmó a la AFP la autenticidad de la grabación.

