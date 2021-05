En RD Congo, la violencia sexual sobrevive a la guerra

Anuncios Lee mas

Kananga (RD Congo) (AFP)

La violencia sexual afecta a solteras, casadas, embarazadas e incluso a los hombres en Kasai, en el centro de la República Democrática del Congo, pese a la pacificación de la zona.

En esta región rica en diamantes y teóricamente en paz desde mediados de 2017, Médicos Sin Fronteras (MSF) asegura que trató a 1.373 víctimas entre enero y marzo, que lo califica de "situación muy preocupante".

"Recibimos a pacientes que sufrieron violencia con penetración o no. Las víctimas están traumatizadas en cualquier caso", declaró a la AFP el médico Kourouma Facely, responsable de MSF de cuidados médicos y salud mental de las víctimas en Kananga, la capital de la provincia de Kasai central.

- "Salidos de la selva" -

Marissa (nombre ficticio), de 31 años, asegura que fue violada a finales de abril por tres hombres, cuando acababa de comprar tomates y pimientos, en una localidad situada a 50 km de Kananga.

"Salieron de la selva, armados con machetes. Me pidieron dinero y como no tenía, me golpearon y me violaron uno detrás de otro", cuenta la joven.

"Tengo dolores vaginales, en la espalda, en el vientre", dice esta madre de cinco hijos, en el hospital de Kananga.

"Tengo miedo de que esos hombres me hayan contagiado el sida", agrega esta viuda cuyo marido perdió la vida durante el conflicto entre las fuerzas de seguridad y las milicias Kamuina Nsapu.

Entre septiembre de 2016 y marzo de 2017, la región sufrió una explosión de violencia entre las fuerzas de seguridad y una milicia comunitaria tras la muerte de un jefe tradicional, Kamuina Nsapu, caído en una operación militar.

Más de 3.000 personas perdieron la vida, 1,5 millones fueron desplazadas y muchas mujeres fueron violadas.

Cerca de cuatro años después del fin del conflicto, la violencia sexual perdura en la región, lo que desmiente la idea de que las violaciones son solo consecuencia de los conflictos y de los grupos armados, como en el este del país.

Los Kivus siguen siendo el epicentro de la violencia sexual en ex-Zaire, una violencia contra la que el doctor Denis Mukwege, premio Nobel de la Paz, trata incansablemente de movilizarse.

- Doble pena -

En Kasai, las milicias y los grupos armados ya no están, pero las violaciones siguen a niveles alarmantes. El conflicto parece haber actuado como un catalizador y ha atraído la atención internacional sobre el asunto.

"La violencia sexual existía incluso antes del conflicto", dice una enfermera en Kananga, Marthe Tshiela.

Según MSF, la franja de edad más afectada es la de 18-45 años. Y hay un 3% de hombres entre las víctimas.

E incluso embarazadas, como Marinette, de 39 años, madre de ocho hijos, que está siendo tratada tras una reciente violación en su casa por los ladrones que entraron a robar.

Entre las personas que reciben atención médica, solo el 40% llegan 72 horas después de la agresión, el plazo para tomar tratamientos preventivos contra las enfermedades sexualmente transmisibles.

Profundamente traumatizadas, las víctimas temen la doble condena del rechazo social en el seno de su comunidad, de su familia o de su pareja.

"En torno al 60% de las mujeres víctimas de violación son rechazadas por sus maridos y tienen que asumir el cuidado de sus hijos", según Marthe Tshiela.

Según la enfermera, a veces recibe "parejas, con hombres que acompañan a sus esposas durante el seguimiento psicológico" posviolación. Pero es poco frecuente.

- Impunidad y compromisos -

Como en otras partes de RDC, el azote de la impunidad pesa también en las víctimas, de las que solo el 40% recurren a la justicia.

Pero una vez ante los tribunales, la mayoría "no son indemnizadas", estima Nathalie Kambala, presidenta de la oenegé congoleña Mujeres Unamos Nuestras Manos para el Desarrollo de Kasai (FMMDK).

Los parientes de las víctimas "prefieren resolver el caso amistosamente para conseguir ropa o cabras en detrimento de los menores, porque la justicia no hace su trabajo", agrega.

Kasai es una de las regiones más pobres de la RDC, donde el 46% de las jóvenes se casan antes de los 18 años.

