Al menos 2.700 migrantes llegan al enclave español de Ceuta en un día, un récord

Agentes de la Guardia Civil de España ayudan a un migrante que llegó nadando desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta en el norte de África, el 17 de mayo de 2021 More than 80 migrants, including some minors, set off in the early hours of Monday from beaches a few kilometres south of Ceuta and were detained when they entered the Spanish territory.

Antonio Sempere AFP