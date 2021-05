Blinken reafirma la solución de dos Estados antes de viajar a Oriente Medio

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El secretario de Estado Antony Blinken dijo que Estados Unidos apoya que israelíes y palestinos convivan pacíficamente en dos Estados, poco antes de emprender un viaje a Oriente Medio.

"Si no hay un cambio positivo y especialmente si no encontramos la manera de ayudar a los palestinos a vivir con más dignidad y más esperanza, este ciclo probablemente se repetirá. Y eso no lo quiere nadie", dijo Blinken días después del inicio de una tregua entre Hamás e Israel luego de 11 días de violencia que dejaron más de 200 palestinos muertos.

El jueves, el Departamento de Estado anunció que Blinken viajará a Oriente Medio "en los próximos días" con la idea de reunirse con sus pares israelíes y palestinos.

El respaldo de Blinken a una solución de "dos estados" -por la cual supuestamente israelíes y palestinos convivirían en paz como vecinos- sigue siendo una vieja meta estadounidense pero "no necesariamente se alanzará hoy", dijo Blinken en la cadena ABC.

Pero sus declaraciones sobre "medidas iguales" para israelíes y palestinos parecieron mostrar un cambio de tono respecto al del gobierno del expresidente Donald Trump, que cortó la ayuda a la Autoridad Palestina y lanzó un plan de paz que tuvo fuerte apoyo de Israel pero nada de los palestinos.

Blinken dijo que la tregua es positiva pero acotó que ahora hay que empezar a trabajar en la grave situación humanitaria en Gaza y puso énfasis en respaldar la reconstrucción de lo perdido y mejorar la vida de la gente.

Blinken fue preguntado sobre cómo asegurarse que la ayuda llegue al pueblo palestino y no al grupo Hamás que ha lanzado miles de cohetes contra Israel.

"En el pasado trabajamos y seguimos trabajando con partes independientes, confiables que puedan ayudar al desarrollo y no con autoridades cuasi gubernamentales", respondió.

© 2021 AFP