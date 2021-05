Borrell evoca duras sanciones de la UE contra exportaciones clave de Bielorrusia

Anuncios Lee mas

Lisboa (AFP)

La Unión Europea (UE) podría golpear duramente a Bielorrusia con sanciones a las exportaciones de potasa y al tránsito de gas por su territorio, como castigo por el desvío de un avión civil, dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en entrevista exclusiva a AFP.

En una cumbre realizada el lunes en Bruselas, los líderes de los países europeos "pidieron propuestas de sanciones por sector (...) Y hay algunas que me vienen a la cabeza", expresó.

"Bielorrusia es un importante exportador de potasa, por alrededor de 2.500 millones de dólares. Todo eso pasa por los países bálticos. Es fácil de controlar, si realmente uno lo quiere", dijo Borrell antes de una reunión informal de cancilleres europeos en Lisboa.