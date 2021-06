Raheem Sterling condecorado por la reina Isabel II por su lucha contra racismo

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El atacante del Manchester City y de la selección de Inglaterra Raheem Sterling fue condecorado por la reina Isabel II por sus iniciativas en favor de la erradicación del racismo en el deporte.

Sterling, de 26 años, está muy implicado en las campañas contra el racismo y las discriminaciones. A partir de ahora será MBE (Miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico).

Se trata de la primera etapa indispensable en el eventual camino hacia la nobleza como Sir, un título concedido a principios de año al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Durante toda su carrera, Sterling fue víctima de insultos racistas en los estadios y las redes sociales. En 2019 participó en la campaña "No Room For Racism" (No hay espacio para el racismo), y luego alzó la voz el año pasado, como Hamilton, con motivo del movimiento internacional "Black Lives Matter".

Esta distinción llega unos días después de los abucheos dirigidos a jugadores ingleses en los amistosos de preparación para la Eurocopa por haber puesto una rodilla en el césped como gesto en contra de las injusticias raciales.

La cuarta parte de las 262 personas que figuran en la lista de condecorados por el cumpleaños de la monarca, que recompensa especialmente acciones al servicio del bien común, están implicadas en actividades relacionadas con la pandemia del coronavirus.

El mediocampista del Liverpool Jordan Henderson (30 años) también recibió un título de MBE esta semana por servicios brindados al fútbol y por su rol activo durante la pandemia: una campaña permitió recaudar millones de libras esterlinas para financiar gastos del NHS, el servicio británico de salud.

Por su parte, el exentrenador del Liverpool y exseleccionador de Inglaterra Roy Hodgson fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE), dos escalones por encima del título de MBE, por su larga carrera en el fútbol.

Hodgson, de 73 años y a punto de retirarse, entrenó la última temporada al Crystal Palace, que terminó 14º en la Premier League.

