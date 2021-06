EEUU anuncia avances en seguridad de aeropuerto de Kabul, clave tras el repliegue militar

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Estados Unidos anunció este jueves avances en la seguridad del aeropuerto de Kabul, clave una vez se complete el retiro de las tropas extranjeras de Afganistán, y anticipa un posible resurgimiento de Al Qaida unos dos años después del repliegue.

En tanto, no hay progreso en lo que respecta a la situación migratoria de los intérpretes afganos que temen por sus vidas.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Turquía había dado cuenta de un "claro compromiso" para desempeñar un "papel clave" en la seguridad del aeropuerto de Kabul tras la salida de las tropas extranjeras.

Durante un encuentro esta semana en Bruselas, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le dijo a Joe Biden que Ankara "necesitará algo de apoyo" para proteger el aeropuerto de la capital afgana, y el mandatario estadounidense le "aseguró que se lo proporcionará", dijo Sullivan a la prensa.

Agregó que Washington tiene un "plan B" en caso de que Turquía no pueda asegurar el aeropuerto internacional Hamid Karzai, la principal ruta de salida para los diplomáticos occidentales y los trabajadores humanitarios, aunque no dio detalles, salvo que involucrará a empresas privadas "con mucha experiencia en Afganistán".

Los talibanes, sin embargo, advirtieron el sábado que las fuerzas extranjeras no deberían tener "ninguna esperanza" de mantener una presencia militar en Afganistán y que la seguridad de las embajadas y el aeropuerto será responsabilidad de los afganos.

Biden decidió en abril, contra el consejo de los militares, retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que llevaron a Washington a invadir el país, que albergaba a los yihadistas de Al Qaida responsables de aquellos atentados, y derrocar al gobierno talibán.

A muchos legisladores les preocupa que Al Qaida se reconstituya en Afganistán tan pronto como se vayan las fuerzas extranjeras.

Consultado sobre este punto el jueves por una comisión del Senado, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, calificó ese riesgo de "moderado" dada la situación actual del país, estimando que a la red yihadista le tomaría aproximadamente "dos años" poder hacerlo.

- "No es Saigón" -

El jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley, coincidió: "Si suceden otras cosas, si el gobierno colapsa o si el ejército afgano se disuelve, el riesgo aumentará, pero hoy diría que el (riesgo) promedio es de unos dos años."

Si bien el repliegue de las fuerzas estadounidenses ya avanzó más del 50%, los legisladores están preocupados por la suerte de unos 18.000 afganos que les trabajaron para Washington, en particular como intérpretes, y que esperan obtener una visa de inmigración a Estados Unidos ante el temor a represalias si los talibanes regresan al poder en Kabul.

El gobierno de Biden no considera necesaria una evacuación en este momento y favorece el otorgamiento de visas especiales, aunque el Pentágono indicó hace varias semanas que está haciendo preparativos para una evacuación masiva.

Milley recordó ante la comisión del Senado que "estaban en marcha los preparativos" para una evacuación, pero destacó que el expediente de visas estaba en manos del Departamento de Estado. Y destacó que ese proceso puede llevar varias semanas o incluso varios meses.

"El Departamento de Estado es la cartera que coopera con los países anfitriones en la evacuación de sus ciudadanos", recordó. "Ellos son los que están trabajando en esto. Nosotros, en el Departamento de Defensa (...) los apoyamos".

Mientras que un senador comparó la retirada de Afganistán con la caída de Saigón, en Vietnam en 1975, el general Milley intentó mostrarse tranquilizador.

"Mi opinión profesional es que no resultará así", dijo. "Podría estar equivocado, no se puede predecir el futuro, pero no veo al Saigón de 1975 en Afganistán. Los talibanes no son el ejército de Vietnam del Norte".

Dos miembros de la Cámara de Representantes, un republicano y un demócrata, instaron el miércoles al gobierno a acelerar el proceso.

"Nos estamos quedando sin tiempo", dijo el republicano Michael Waltz, un exoperador de las fuerzas especiales que luchó en Afganistán, en una conferencia de prensa.

"Un apretón de manos estadounidense debe ser valioso", agregó el demócrata Jason Crow, también un exmilitar. "Tendremos otros conflictos y otros adversarios", agregó. "Y los futuros socios (...) con los que contaremos, nos están mirando hoy".

