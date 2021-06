Justicia española aprueba extraditar a EEUU al creador del antivirus McAfee

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

La justicia española autorizó la extradición a Estados Unidos de John McAfee, creador del célebre antivirus que lleva su apellido, por un presunto delito fiscal, según un auto difundido este miércoles.

McAfee, un empresario que en los últimos años se ha dedicado a comerciar criptomonedas, había sido detenido en octubre en el aeropuerto de Barcelona, y puesto en prisión preventiva a la espera de que se resolviera el pedido de extradición.

La decisión de la Audiencia Nacional española, fechada el 21 de junio y difundida este miércoles, puede aún ser recurrida y debe ser aprobada en última instancia por el gobierno español.

Las autoridades norteamericanas solicitaron la extradición alegando que McAfee, de 75 años, ganó más de diez millones de dólares entre 2014 y 2018 gracias a la actividad con criptomonedas, servicios de consultoría, conferencias y la venta de derechos para la realización de un documental sobre su vida.

Sin embargo, "no presentó declaraciones de impuestos durante ninguno de esos años y no pagó ninguna de sus obligaciones fiscales", según recoge el auto de la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid.

"Para ocultar sus ingresos y activos", el reclamado "ordenó el pago de una parte de sus ingresos a testaferros y puso propiedades a nombre de estos", añade el auto citando la argumentación de la administración fiscal estadounidense, que estima la deuda del empresario en 4,2 millones de dólares antes de multas e intereses.

La Audiencia Nacional accedió a la extradición por un presunto delito fiscal en los ejercicios 2016, 2017 y 2018. En caso de ser entregado y juzgado, se enfrentaría a una pena de hasta 30 años de cárcel.

McAfee hizo fortuna en los 1980 con su antivirus epónimo, que todavía luce su nombre.

En los últimos años se convirtió en todo un gurú del mundo de las criptomonedas, y llegó a afirmar que ganaba con ellas 2.000 dólares al día. Su cuenta de Twitter cuenta con más de un millón de seguidores.

A propósito de este negocio, el empresario fue inculpado en marzo por la justicia de Estados Unidos, en otra causa distinta, por valerse presuntamente de información privilegiada y sacar beneficio de ella en la venta de criptomonedas.

En un tuit publicado en su cuenta el 16 de junio, McAfee escribió que las autoridades norteamericanas creen que tiene "criptomonedas ocultas".

"Me gustaría tenerlas", pero "mis activos restantes están todos confiscados. Mis amigos se evaporaron por miedo a que los asociaran conmigo. No tengo nada. Y no lamento nada".

