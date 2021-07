Huelga de hambre de un padre francés privado de ver a sus hijos en Japón

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Un francés en Japón que no ha podido ver a sus hijos desde que su madre japonesa los secuestró en 2018, comenzó una huelga de hambre el sábado en Tokio, dos semanas antes de la apertura de los Juegos Olímpicos y la llegada del presidente de Francia Emmanuel Macron.

"He perdido mi trabajo, mi casa y mis ahorros en estos tres años. Solo me quedan mis 80 kilos, y los daré hasta el último gramo", declaró Vincent Fichot a la AFP, sentado en una alfombra en el suelo de la entrada de una estación en Tokio, no lejos del nuevo estadio olímpico.

Este francés, de 39 años, instalado desde hace 15 años en Japón, asegura que no cesará su acción hasta que haya recuperado a sus hijos, un niño y una niña, hoy de 6 y 4 años.

De lo contrario, quiere que las autoridades francesas le demuestren que "quieren realmente" defender a sus ciudadanos y "aplicar sanciones contra Japón", país que, según él, viola sus compromisos internacionales.

Su esposa alegó violencia conyugal ante los jueces, pero "después se retractó" y hoy la justicia japonesa "no tiene nada que reprocharme", asegura Fichot.

La custodia compartida de los niños en caso de separación no existe legalmente en Japón, por lo que el secuestro de los padres es una práctica común y tolerada por las autoridades locales.

No existen cifras oficiales, pero las asociaciones estiman que 150.000 menores son víctimas de secuestros familiares cada año en el archipiélago.

Entre ellos se encuentran niños binacionales, como los Fichot que, después de toparse con un muro frente a las autoridades y la justicia de Japón, se volvió hacia la justicia y el Estado francés, las instancias europeas y las Naciones Unidas.

Planea llevar a cabo su huelga de hambre día y noche. Si la policía lo desaloja de donde está, tiene la intención de continuar en otro lugar.

Los miembros de su comité de apoyo en Tokio, entre los que se encuentran otros padres extranjeros que sufren la misma situación, deben proporcionarle regularmente agua, ropa limpia y recargar sus aparatos electrónicos.

Fichot tiene previsto publicar un breve video diario en su página de Facebook para explicar la problemática en Japón e informar sobre su estado físico.

El presidente francés Emmanuel Macron viajará a Tokio los días 23 y 24 de julio para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

© 2021 AFP