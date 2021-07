"Antivacunas" o "antipase sanitario", los franceses protestan movidos por las redes sociales

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Las manifestaciones contra el pase sanitario se multiplican en Francia, como un reflejo de lo que se observa desde hace meses en las redes sociales, donde proliferan las cuentas antimascarillas, antivacunas o anticonfinamiento, con millones de suscriptores.

"Me llamo Claire, soy enfermera". Este video de siete minutos publicado el 14 de julio encadena las informaciones falsas, como que la pandemia no existe y las vacunas no son tales. Ha acumulado más de un millón de visualizaciones y en pocos días se ha compartido decenas de miles de veces en Facebook. También figura en Twitter y TikTok, entre otros.

Igual que ella, muchos "covidescépticos" hallan en las redes un eco a sus ideas, aprovechando movimientos que ya estaban estructurados en internet antes del covid-19, como los antivacunas o los "chalecos amarillos", el movimiento de protesta social nacido en Francia en 2018.

Los antimascarillas consiguieron organizar algunas protestas en los últimos meses pero aumentaron desde que el 12 de julio el presidente Emmanuel Macron anunció la vacunación obligatoria para el personal sanitario y la extensión del llamado pase sanitario para entrar en bares, restaurantes, cines, trenes o aviones, entre otros.

- "Base" -

El sábado se prevén manifestaciones después de que hace una semana reunieran a más de 110.000 personas (según la policía) en Francia. Un único lema: la defensa de las "libertades".

"Este ímpetu de protesta está presente desde hace varios meses en diferentes canales" digitales, afirma a la AFP Coralie Richaud, profesora de derecho público de la Universidad de Limoges (centro).

La experta también resalta el carácter "extremadamente heterogéneo" de los perfiles, que van desde la extrema izquierda hasta la ultraderecha (algunos adeptos de teorías del complot, otros no) pasando por muchos antivacunas y hasta algunos vacunados.

"Su único denominador común es ser 'anti'", añade esta experta en movimientos de protesta en internet. Por eso necesitan "estructurar la protesta", una "reivindicación" que sirva de "base" y que pase "de lo individual a lo colectivo" cuestionando el gobierno.

El conocido "chaleco amarillo" Jérôme Rodrigues llama en Facebook a "todos los ciudadanos descontentos" a salir a las calles en una "unión en torno a la ira".

- Voces influyentes -

Los chalecos amarillos no están solos. El movimiento cuenta con otros impulsores hiperactivos en internet y citados por algunos medios de comunicación seguidos.

Entre ellos destacan el antiguo número dos del partido de extrema derecha Frente Nacional y presidente de los Patriotas (ultraderecha) Florian Philippot o el soberanista Nicolas Dupont-Aignan, que cuentan cada uno con unos 250.000 suscriptores en Twitter, a quienes transmiten informaciones falsas e incompletas sobre las vacunas y el covid-19.

Otros menos conocidos de la opinión pública poseen muchos seguidores, como la diputada Martine Wonner, psiquiatra de formación, con decenas de miles de suscriptores en Twitter y Facebook. Desde hace más de un año difunde informaciones falsas sobre mascarillas o vacunas, incluso en la Asamblea Nacional.

A finales de junio, grabada en un taxi, afirmó que las compañías aéreas prohíben los vuelos a los vacunados, una afirmación desmentida varias veces. El video se compartió unas 10.000 veces en tres días.

El movimiento también se alimenta de "garantes científicos", como el médico Louis Fouché o la genetista Alexandra Henrion-Caude. Esta última ha conseguido en los últimos meses 100.000 suscriptores en Twitter y YouTube donde multiplica las informaciones falsas contra las vacunas.

El científico Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en 2008, no acude a las manifestaciones pero es una voz con peso. Desde hace años sus colegas lo cuestionan debido a sus teorías poco científicas. En las entrevistas, muy compartidas en redes, repite que las vacunas crearon las variantes Sars-Cov-2, una afirmación sin base científica.

Personajes relacionados con la telerrealidad como Kim Glow agregan su grano de arena. Ella suele transmitir teorías de conspiración a sus tres millones de suscriptores en Instagram, Snapchat y TikTok con mensajes como que el covid es un genocidio contra los ancianos o que las vacunas inyectan chips 5G.

