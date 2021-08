Los Juegos Olímpicos no enganchan a la juventud japonesa

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Skateboard, surf y escalada hicieron su gran debut como deportes olímpicos en Tokio, provocando un gran interés mediático, pero la buena cosecha de medallas del equipo japonés en estas disciplinas modernas no han logrado convencer a los jóvenes del país.

El skateboard se reanudó este miércoles en los Juegos después de que Yuto Horigome, de 22 años, ganara la primera medalla de la historia en este deporte para Japón el 25 de julio y de que Momiji Nishiya, de 13 años, se convirtiera un día después en la más joven medalla olímpica del país tras su victoria en la prueba femenina.

- Brillo en las disciplinas modernas -

Pero para Emiya Ajisaka y sus compañeros de clases seguir los Juegos por televisión no es una prioridad.

"Nadie habla de los Juegos Olímpicos a mi alrededor", señala a la AFP este adolescente de 13 años jugando al fútbol con sus amigos en un parque próximo a algunas sedes de Tokio-2020.

"Miro más Youtube, me entretengo con mis amigos y juego a videojuegos", añade.

En los Juegos, solo le interesan los partidos de fútbol. "Pero, ¿el Mundial es mucho más divertido no?", pregunta a sus amigos.

La crisis sanitaria forzó el aplazamiento de un año del evento y provocó que la mayor parte de competiciones se celebrara a puerta cerrada Yuki Iwamura AFP/Archivos

Antes de que Japón comenzara a acumular medallas en estas disciplinas modernas, entre ellas una plata y un bronce en surf, los sondeos de opinión mostraban que los jóvenes estaban menos interesados que las personas de más edad en los Juegos.

Cerca del 63% de las personas en la veintena declaró tener "bastante o mucho" interés por los Juegos, frente a un 85% de los sexagenarios, según una investigación realizada en 2019 por la cadena de televisión pública NHK.

"No odio los Juegos Olímpicos, pero no forman parte de mis prioridades y no me siento obligado a verlos en directo", declara Ryo Kawasaki, ingeniero web de 24 años, en una sala de escalada en Tokio.

Según Munehiko Harada, presidente de la Universidad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Osaka (oeste de Japón), la pandemia es "uno de los factores que explica el escaso interés de los jóvenes".

La crisis sanitaria forzó el histórico aplazamiento de un año del evento y provocó que la mayor parte de competiciones se celebrara a puerta cerrada, sin espectadores.

- 'Un error' -

Kosei Fujiwara, de 13 años, afirma que la decisión de celebrar los Juegos a pesar de la pandemia ha tenido un efecto: "Es un error invitar a un gran número de personas del mundo entero a Tokio donde los contagios tienen un pico".

"Sin pandemia, yo hubiera apoyado los Juegos", añade, jugando a básquet con sus amigos.

El interés por el deporte sigue siendo elevado entre los jóvenes japoneses, con una necesidad de practicar una actividad física durante la crisis sanitaria, señala Harada.

"Pero el interés por los Juegos es más débil debido principalmente a la variedad de opciones de diversión disponibles para los jóvenes", explica este profesor de marketing deportivo.

Hiroto Inoue, estudiante de 21 años, explica que los Juegos no le seducen debido a que se centra en problemas como el medio ambiente.

"No presto mucha atención a los Juegos. Me he concentrado en un foro sobre el medio ambiente que organizo a finales de agosto", añade.

Yoshifusa Ichii, profesor de deporte y sociedad en la Universidad Ritsumeikan de Kyoto (oeste), piensa que las personas de más edad en Japón tiene una vinculación emocional con los Juegos desde la edición de 1964, también en Tokio.

La campeona olímpica japonesa de skateboard Momiji Nishiya, en Tokio, Japón, el 26 de julio de 2021 Lionel Bonaventure AFP/Archivos

"Fue un evento simbólico que recordó a la gente la manera en la que Japón se había levantado", dice Ichii, acerca de la recuperación tras la Segunda Guerra Mundial.

Pero algunos adolescentes sí se sienten atraídos por los Juegos, especialmente por los nuevos deportes

Haru Fujirai, de 11 años, se siente inspirado por la campeona olímpica de skateboard Momiji Nishiya.

"He visto a una chica que solo tiene dos años más que yo ganar una medalla de oro en los Juegos", dice este niño, que comenzó con el skateboard el año pasado.

"Quiero seguir entrenando y un día participar en los Juegos", añade.

