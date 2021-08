¿Messi en París? El sueño está permitido

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Del sueño a la realidad, la hipótesis de ver a Lionel Messi jugar en el París Saint-Germain va tomando forma: la prensa habla este sábado de unas negociaciones que avanzan bien entre la superestrella argentina y el club francés, cerca de lograr un fichaje histórico.

Pese a que el PSG debuta este sábado por la noche (19h00 GMT) en la Ligue 1 en Troyes, los pensamientos de todos los hinchas estarán puestos en el '10'.

La llegada a la capital de Francia de uno de los mejores futbolistas de la historia, seis veces Balón de Oro, podría producirse "de aquí a mañana (domingo)", avanza incluso el diario Le Parisien.

Desde que el jueves se anunció la marcha de Messi del FC Barcelona, su equipo desde los 13 años, el PSG dirige, confiado, su operación 'Pulga'.

A pesar de la complejidad financiera de la transacción, teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia, el club habría llegado a un acuerdo con el argentino, que recibía más de 70 millones de euros (más de 82 millones de dólares) netos por año en España.

Este sábado el diario deportivo L'Equipe hablaba de un "contrato récord" de tres años, "acompañados de un salario neto anual de 40 millones de euros".

"Messi a París, ¡sí!", apuntaba Le Parisien en portada, evocando un "matrimonio de amor y conveniencia" entre las dos partes.

- "El mejor del mundo" -

Por un lado, un propietario catarí muy rico que ha hecho de las superestrellas la marca de un equipo al que quiere llevar a lo más alto de la Liga de Campeones.

Por el otro, un futbolista amigo de varios de los pesos pesados del vestuario parisino, con Neymar y Ángel di María a la cabeza, y que conoce bien al entrenador Mauricio Pochettino, compatriota suyo.

El técnico hizo de equilibrista en rueda de prensa el viernes, sin confirmar ni negar el interés del club por la 'Pulga'.

Otros entrenadores de la Ligue 1 fueron más directos: "Sería bueno para el campeonato francés. Es el mejor del mundo. Me gustaría que viniera porque me encanta la manera como juega", declaró Niko Kovac, preparador del AS Mónaco, el viernes por la noche.

El argentino Lionel Messi en Barcelona, España, el 24 de febrero de 2021 Lluis Gené AFP/Archivos

"Para el campeonato sería un gran golpe. También para el PSG. Pero solo son rumores. En todos los mercados he escuchado muchos nombres para el PSG", matizó su homólogo en el Nantes, Antoine Kombouaré, exjugador y exentrenador del club capitalino.

Es cierto que el rumor de Messi al París SG no es reciente. Hace un año, el director deportivo de la escuadra, el brasileño Leonardo, ya intentó la firma, sin éxito.

Pero la situación ha cambiado mucho desde entonces ya que, al contrario que el verano pasado, el Barça renunció a conservar a su estrella, para disgusto de sus jugadores que siguen compartiendo en redes sociales su tristeza.

Uno de ellos el neerlandés Memphis Depay, recién fichado procedente del Lyon, quien aseguró tener el "corazón roto".

- El City no compite -

Otro factor importante es que el PSG no tiene la competencia del Manchester City, uno de los muy pocos equipos que podría hacerse con el argentino.

Su entrenador, Pep Guardiola, que dirigió a Messi en el Barça, recordó el viernes que "el número 10 lo llevará (Jack) Grealish", el talentoso centrocampista inglés fichado por 117 millones de euros (139 millones de dólares) el jueves.

Por tanto el PSG tendría vía libre y podría juntar a dos antiguos oponentes como Messi y Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid llegado a París este verano (boreal).

La presencia de Kylian Mbappé también daría un aspecto temible a este equipo, pero el futuro del atacante francés sigue siendo un misterio. Las negociaciones para renovar su contrato, que termina en 2022, siguen extendiéndose.

Efectivamente, el PSG podría vender a su máximo goleador, que podría marcharse gratis dentro de un año, para hacerse con Messi. "El Real Madrid está al acecho", escribe este sábado el periódico deportivo español Marca.

Pochettino no obstante descartó con un "no" firme esta posibilidad. El PSG está decidido a soñar a lo grande.

© 2021 AFP