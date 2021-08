El único dirigente vivo de los Jemeres Rojos apela su condena por genocidio

Vista general de la sala durante la apelación del ex jefe de Estado de los Jemeres Rojos, Khieu Samphan, contra la cadena perpetua por su papel en el genocidio cometido por el régimen, en Phnom Penh, Camboya, el 16 de agosto de 2021

Nhet Sok Heng Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)/AFP