Un hombre amenaza con detonar una bomba cerca del Capitolio en Washington

Washington (AFP)

Un hombre en un vehículo amenazaba el jueves con detonar explosivos cerca del Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos y objetivo meses atrás de una insurrección mortal, informaron autoridades, que ordenaron la evacuación de varios edificios mientras negociaban con el sospechoso.

"Se trata de una investigación activa de amenaza de bomba", dijo en Twitter la Policía del Capitolio.

Muchos vehículos policiales y ambulancias podían verse alrededor del perímetro del Capitolio, en gran parte acordonado, mientras policías y agentes del FBI estaban desplegados en la zona.

El jefe de policía del Capitolio, Thomas Manger, dijo que sobre las 09H15 de esta mañana (13H15 GMT), un hombre condujo una camioneta negra hasta la acera junto a la Biblioteca del Congreso y afirmó que tenía explosivos.

"El conductor de la camioneta le dijo al oficial que respondió a la escena que tenía una bomba y lo que parecía ser, según el oficial, un detonador en la mano", explicó Manger a periodistas.

En Facebook Live, un hombre que parecía ser el sospechoso transmitió una serie de amenazas incoherentes y pidió hablar con el presidente Joe Biden. El hombre, que se identificaba como Ray Roseberry, era blanco, calvo y con una perilla entrecana, y estaba vestido con una camiseta blanca.

"Estoy tratando de hablar con Joe Biden por teléfono. Estoy estacionado aquí en la acera justo al lado de todas estas cosas bonitas", dijo. "No voy a lastimar a nadie, Joe. No voy a apretar el gatillo de esta cosa. No puedo", apuntó, pero advirtió: "Te lo digo, si los francotiradores (...) empiezan a disparar por esta ventana, esta bomba explota".

Más tarde arremetió contra el partido de Biden, diciendo: "¿Todos saben lo que están haciendo, demócratas? Están matando a Estados Unidos".

El sitio especializado SITE, que monitorea a las organizaciones supremacistas blancas y yihadistas, dijo que la actividad de Roseberry en las redes sociales sugería que es parte del movimiento MAGA, acrónimo de "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez", eslogan del expresidente republicano Donald Trump.

El director de comunicaciones de políticas de Facebook, Andy Stone, dijo que el perfil donde estaba el Livestream había sido eliminado y que se estaba investigando el incidente.

Manger se negó a identificar al hombre o dar otros detalles, pero aseguró que la policía estaba "en comunicación" con él, junto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

"Estamos tratando de obtener la mayor cantidad de información posible para encontrar una manera de resolver esto de manera pacífica", agregó. "No sabemos cuáles son sus motivos".

No quedó claro si el vehículo contenía efectivamente explosivos reales.

- Recuerdo del 6 de enero -

Los edificios principales de la Biblioteca del Congreso fueron evacuados, al igual que la cercana Corte Suprema de Estados Unidos y al menos uno de los tres edificios de oficinas de la Cámara de Representantes.

Según los informes, la cercana sede del comité nacional del Partido Republicano también fue desalojada y la estación de metro de Capitol Hill se cerró como medida de precaución.

"El presidente ha sido informado y la Casa Blanca sigue recibiendo actualizaciones periódicas de las fuerzas del orden", dijo un funcionario del gobierno de Biden.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, señaló que había sido informada sobre esta "situación en evolución" y anunció que la policía en la capital federal estaba cooperando con otras fuerzas presentes.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes están actualmente en receso, pero en las oficinas de los legisladores hay empleados y asistentes trabajando.

"Mi personal y nuestro edificio cerca del vehículo han sido evacuados de manera segura", tuiteó el legislador demócrata Raja Krishnamoorthi.

El recinto del Capitolio está bajo fuertes medidas de seguridad desde el mortal asalto el 6 de enero por parte de partidarios del expresidente republicano Donald Trump, que buscaban evitar la certificación de la elección de Biden.

Y el 2 de abril, un agente de policía murió y otro resultó herido cuando un joven embistió con su coche un puesto de control que protegía la entrada, antes de ser abatido.

Altas vallas metálicas y alambre de púas fue colocado en enero alrededor del complejo del Capitolio. La cerca, uno de los últimos recordatorios físicos del ataque, recién fue retirada en julio.

