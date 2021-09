Tecnológicas de EEUU se rebelan contra la restricción del aborto en Texas

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Un sitio web que buscaba datos del público para aplicar las nuevas restricciones al aborto en Texas fue llamado a buscarse otra empresa que lo acoja o dejar de estar en la red.

Asimismo, empresas de aplicaciones como Uber, Lift o Tinder también cuestionaron las normas de Texas y prometieron ayudar a quienes sean perjudicados por ella.

El sitio prolifewhistleblower.com fue creado por el grupo antiaborto Texas Right to Life para recolectar denuncias anónimas contra quienes infrinjan la ley que prohíbe las interrupciones del embarazo después de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

De acuerdo con la ley, los habitantes de Texas pueden demandar a quien provea un aborto o quien sea sospechoso de facilitarlo, con recompensas de 10.000 dólares si ganan en un caso civil.

La proveedora de sitios web GoDaddy dijo el viernes en un comunicado a la AFP que la página antiaborto "tiene 24 horas para trasladarse a un proveedor diferente".

De acuerdo con los términos de GoDaddy, los usuarios no pueden recolectar información de las personas sin su consentimiento.

En su sitio web Texas Right to Life decía que "se asegurará de que los infractores de la ley se hagan responsables de sus acciones".

"Reporte a cualquier persona o entidad que ayude o instigue (o que intente ayudar o instigar) a un aborto ilegal en Texas", añade la página.

Manifestación a favor de los derechos reproductivos de la mujer el 1 de septiembre de 2021 en Nueva York, convocada contra la puesta en vigor de una restrictiva ley sobre el aborto en Texas Michael M. Santiago Getty/AFP

Kimberlyn Schwartz, directora de comunicaciones de Texas Right to Life, dijo a la AFP que el sitio estaba en proceso de trasladarse a un nuevo proveedor de servicio y espera que vuelva a estar en la web en las próximas 48 horas.

"No nos silenciarán (...) No le tenemos miedo a la turba. No retrocederemos", advirtió Schwartz.

- Conductores se defienden -

Los servicios de transporte de pasajeros Uber y Lyft prendieron las alarmas este viernes ante posibles repercusiones de la ley hacia sus conductores, pues "amenaza con castigar a conductores por llevar personas a donde necesitan ir", alertó Lyft en una entrada de su blog.

Lyft anunció la creación de un Fondo de Defensa Legal para Conductores que cubre el 100% de los costes legales para conductores que sean demandados bajo la nueva ley por proveer viajes en la plataforma.

"Esta ley es incompatible con los derechos básicos a la privacidad de las personas, con nuestras reglas de la comunidad, el espíritu de los viajes compartidos y con nuestros valores como compañía", añadió la empresa.

"Imaginen ser una mujer embarazada tratando de llegar a una cita médica y no saber si su conductor cancelará el viaje por miedo a romper la ley".

Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, alabó la decisión de Lyft y dijo que su empresa cubrirá de manera similar los costos legales relacionados con la ley para cualquier conductor.

A comienzos de la semana, la empresa que está detrás de la aplicación de Bumble anunció la creación de un fundo para apoyar a las mujeres que quieren abortar en Texas.

Shar Dubey, CEO de Match Grup corporación dueña de Tinder y otras aplicaciones de citas, comunicó a sus la creación de un fondo para ayudar a sus empleados o sus dependientes a costear el tratamiento de salud que sea necesario a causa de la ley.

La Corte Suprema de Estados Unidos rehusó el miércoles formalmente a bloquear la ley, el golpe más contundente para los derechos abortivos en el país en 50 años.

© 2021 AFP