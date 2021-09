Talibanes anuncian gobierno de línea dura mientras aumentan las protestas

Anuncios Lee mas

Kabul (AFP)

Los talibanes anunciaron este martes un gobierno interino formado exclusivamente por sus cuadros leales, con integrantes de línea dura en todos los puestos clave y sin mujeres, pese a su promesa de formar una administración inclusiva para todos los afganos.

En su transición de fuerza militante a gobierno, los talibanes enfrentan varias protestas y dos personas murieron a tiros en una manifestación su contra en la ciudad occidental de Herat.

El anuncio del nuevo gobierno fue el último paso en el esfuerzo de los talibanes por cimentar su control sobre Afganistán, tras una victoria militar sorprendente contra el gobierno apoyado por Estados Unidos, que dejó el poder el 15 de agosto antes del caótico retiro de tropas extranjeras.

Los talibanes, recordados por su brutal y opresivo gobierno de 1996 a 2001, prometieron formar esta vez una administración más inclusiva.

Sin embargo, todos los altos cargos fueron entregados a dirigentes clave del movimiento y de la red Haqqani, la facción más violenta de los talibanes conocida por sus ataques devastadores.

- Los mismos talibanes -

Mohamad Hasan Akhund, alto cargo del anterior gobierno talibán, fue nombrado primer ministro interino, dijo el portavoz principal del grupo en conferencia de prensa.

El mulá Yaqub, hijo del mulá Omar, fundador de los talibanes, fue nombrado ministro de Defensa, mientras que como ministro del Interior fue designado Sirajuddin Haqqani, líder de la temida red Haqqani.

Una mujer afgana muestra una pancarta en una manifestación contra Pakistán cerca de la embajada de ese país en Kabul, el 7 de septiembre de 2021 Hoshang Hashimi AFP

Abdul Ghani Baradar, cofundador del movimiento a cargo de la firma de un acuerdo de 2020 para el retiro de las tropas estadounidenses, fue designado viceprimer ministro.

Ninguna mujer fue nombrada en algún cargo.

"Trataremos de tomar gente de otras partes del país", indicó el portavoz talibán Zabihulá Mujahid, quien recordó que se trata de un gobierno interino.

Pero Hibatulá Akhundzada, el reclusivo líder del movimiento, emitió un comunicado en el que dijo que el nuevo gobierno "trabajará fuerte para defender las reglas del islam y la ley sharia".

Los talibanes se comprometieron repetidamente a gobernar con más moderación que en su gestión anterior.

Sin embargo, analistas dicen que el gabinete presentado indica que poco ha cambiado.

"El nuevo talibán, igual al viejo talibán", tuiteó Bill Roggio, editor de la publicación estadounidense Long War Journal.

"No tiene nada de inclusivo y eso no sorprende para nada", dijo Michael Kugelman, experto en el sur de Asia en el Woodrow Wilson International Center for Scholars.

En otra señal de que el movimiento no tiene intención de hacer reformas, Zabihulá anunció la reinstalación del temido viceministerio talibán para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio.

Bajo el anterior gobierno talibán, esa dependencia era responsable de arrestar y castigar a la gente que no adoptaba la interpretación estricta de la ley sharia del movimiento islamista.

- Acciones, no palabras -

Incluso cuando los talibanes consolidan su poder, enfrentan la titánica tarea de gobernar Afganistán, cuya economía está hecha añicos y enfrenta grandes desafíos de seguridad, con la presencia del brazo local del grupo Estado Islámico.

Además, un creciente número de protestas ha surgido en todo el país en la última semana, con muchos afganos temerosos de una repetición del anterior gobierno talibán.

Cientos de personas se congregaron el martes en Kabul, donde los guardias talibanes dispararon para dispersar a las multitudes.

En Herat, cientos de personas marcharon, desplegaron banderolas y ondearon la bandera afgana mientras algunos coreaban "libertad".

Posteriormente, dos cadáveres fueron llevados al hospital central de la ciudad desde el sitio de la protesta, dijo a AFP un médico en Herat quien pidió no ser identificado por miedo a represalias.

"Los dos tenían heridas de bala", detalló.

El portavoz talibán advirtió el martes que la gente no debe salir a protestar y que los periodistas no deben cubrir las manifestaciones.

El movimiento, que ejecutó a personas en los estadios y cortó las manos de ladrones en su gobierno anterior, ha dicho que no permitirá ninguna resistencia contra su gestión.

Al respecto, Washington expresó su preocupación por los integrantes del nuevo gobierno talibán, pero dijo que los juzgará por sus acciones.

"Notamos que la lista anunciada consiste exclusivamente en personas que son miembros de los talibanes o sus asociados, sin mujeres", dijo un portavoz del departamento de Estado durante la visita del secretario Antony Blinken a Catar para hablar sobre Afganistán.

"Entendemos que los talibanes presentaron esto como un gabinete temporal. Sin embargo, evaluaremos a los talibanes por sus acciones, no por sus palabras", aseguró.

