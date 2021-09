Francia cuestiona acuerdo comercial UE-Australia tras caso de submarinos

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Francia cuestionó este viernes la negociación abierta entre la Unión Europea (UE) y Australia de cara a lograr un acuerdo comercial, después que Canberra decidiera romper su compromiso de compra de submarinos franceses para adquirir otros de Estados Unidos.

"Tenemos negociaciones comerciales con Australia. No veo cómo podemos confiar en el socio australiano", dijo el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, a la radio RFI y a las televisiones France24 y Public Sénat.

La víspera, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció una nueva alianza indo-pacífica con Australia y el Reino Unido, bautizada "AUKUS" y destinada a contrarrestar las crecientes ambiciones de China en la región.

Esta asociación estratégica prevé que Washington y Londres ayuden a Canberra a dotarse de submarinos nucleares, lo que implicó la anulación de la compra a Francia por unos 65.000 millones de dólares de unos 12 submarinos de propulsión convencional.

"Las relaciones internacionales no tienen que ver con la ingenuidad o los buenos sentimientos. La palabra, la firma de un contrato vale algo. Si ya no tenemos confianza, ya no podemos avanzar", estimó el responsable francés.

Beaune consideró además que el Reino Unido se está colocando en una posición de "socio menor" de Estados Unidos, pese a la estrategia "Global Britain" adoptada tras el Brexit para garantizar la posición internacional del país.

La Comisión Europea, que negocia en nombre de los países de la UE desde 2018 un acuerdo de libre comercio con Australia y con Nueva Zelanda, descartó un eventual "efecto inmediato" en la negociación.

© 2021 AFP