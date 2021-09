Expresidente sudafricano Zuma, ausente en la reapertura de su juicio por motivos de salud

Anuncios Lee mas

Johannesburgo (AFP)

El estado de salud del expresidente sudafricano Jacob Zuma, de 79 años, ausente este martes en la audiencia de reinicio de su juicio por corrupción, mientras goza de libertad condicional por motivos médicos en otro caso, estuvo en el centro de los debates.

Desde su internación en agosto, tras sólo un mes de haber empezado a purgar una pena de prisión por desacato, no se ha filtrado ninguna información sobre su salud, salvo que fue sometido a varias operaciones quirúrgicas.

"La presencia en el tribunal no es facultativa", recordó de manera tajante el representante de la fiscalía al iniciarse esta audiencia en el tribunal de Pietermaritzburgo (este), transmitida por televisión. "No existe ninguna razón para que no esté hoy aquí", añadió, exigiendo que el certificado médico de Zuma sea enviado al tribunal.

Entretanto, un equipo médico designado por el Estado, tras revisar su caso, concluyó que Zuma estaba apto para comparecer.

Al expresidente se le imputan dieciséis cargos por fraude, corrupción y crimen organizado, en una historia de sobornos que data de 1999, en que estuvo involucrado el gigante del armamento francés Thales, también inculpado por corrupción y lavado de dinero.

Este juicio, pospuesto en varias ocasiones a causa de innumerables apelaciones interpuestas por Zuma, finalmente comenzó en mayo.

Recordando también que un proceso penal no puede desarrollarse sin un acusado, el juez Piet Koen solicitó a su vez a los consejeros de Jacob Zuma que justificaran la ausencia de su cliente: "Deseo impacientemente continuar con este juicio".

La defensa se negó en forma categórica a brindar su expediente médico.

Zuma había sido condenado en junio a 15 meses de prisión por haberse negado obstinadamente a comparecer ante una comisión de investigación sobre la corrupción estatal durante su presidencia (2009-2018).

Su encarcelamiento, en julio, desencadenó una ola de violencia sin precedentes en ese país. "Combatir estos cargos en mi contra es parte de la lucha por la justicia, la dignidad y el respeto de los africanos negros", afirmó en un comunicado la víspera de la audiencia, asegurando que "esto no está terminado".

