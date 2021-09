Dinamarca defiende a Biden frente a las críticas europeas por la crisis de los submarinos

Anuncios Lee mas

Copenhague (AFP)

Dinamarca, uno de los aliados más próximos de Estados Unidos en Europa, "no entiende en absoluto" las críticas francesas y europeas a Washington por la crisis de los submarinos, afirmó su primera ministra, Mette Frederiksen, este miércoles.

La posición de Copenhague rompe con la de Bruselas del martes, cuando los europeos expresaron su solidaridad con Franca, aunque varios países insistieron en preservar la relación transatlántica.

"Creo que es importante decir -respecto a las discusiones que se están dando en Europa en este momento- que veo a Biden como alguien muy leal a la alianza transatlántica", afirmó Frederiksen en una entrevista realizada desde Nueva York por el diario danés Politiken.

"Y, globalmente, no deberíamos transformar desafíos concretos, que existirán siempre entre aliados, en algo que no debería ser. Querría verdaderamente, verdaderamente, advertir contra esto", agregó la dirigente socialdemócrata.

En cuanto a las críticas de París y Bruselas contra Washington desde que Australia decidiera abandonar un inmenso contrato de submarinos franceses en beneficio de Estados Unidos y del Reino Unido, la mandataria dijo que "no, no puede comprenderlas, no las entiende en absoluto".

"Esto no significa que dentro del gobierno danés estemos necesariamente de acuerdo con Estados Unidos en todo, y también hemos dicho que nos hubiera gustado ver una salida distinta de Afganistán, pero no siento absolutamente ninguna frustración con la nueva administración estadounidense", matizó.

Dinamarca, un fiel aliado de Estados Unidos, con quien combatió en Irak y en Afganistán, ha afirmado en más de una ocasión que prefiere dar prioridad a la OTAN antes que a una Europa de la defensa.

Según Frederiksen, "no cabe duda de que Joe Biden está alejando la política exterior estadounidense de algo muy aislacionista para asumir de nuevo el papel del liderazgo mundial que solo Estados Unidos puede asumir".

"Si Estados Unidos no lo hace, nadie más puede ocupar ese lugar", consideró.

© 2021 AFP