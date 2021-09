Flora Ofelia Hofmann Lindahl y Jessica Chastain, mejores actrices ex aequo en Festival San Sebastián

Anuncios Lee mas

San Sebastián (España) (AFP)

La joven danesa Flora Ofelia Hofmann Lindahl y la actriz estadounidense Jessica Chastain ganaron este sábado el premio a la mejor interpretación del 69º Festival de cine de San Sebastián (norte de España).

El premio a la mejor actuación, que este año era único para no segregar por sexos, recayó en Hoffman Lindahl por su interpretación en "As In Heaven", mientras que Chastain lo logró por "The Eyes of Tammy Faye".

"Adoro lo que hago, y espero hacerlo durante mucho tiempo", dijo la actriz danesa visiblemente emocionada y de la mano de Chastain.

Hoffman Lindahl encarna en "As In Heaven" a Lise, una adolescente danesa del siglo XIX.

Lise es la mayor de sus hermanos, la primera de su familia en ir a la escuela y está llena de esperanza y confianza en la vida, pero cuando su madre se pone de parto, rápidamente algo parece ir mal.

A medida que cae la noche y el parto avanza, Lise comienza a comprender que el día que comenzó siendo una niña podría terminar con ella convertida en la mujer de la casa.

Por su parte, Chastain encarna en "The Eyes Of Tammy Faye" a la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker, una polémica figura que en su momento fue muy parodiada en programas cómicos en la televisión estadounidense.

Chastain, dos veces nominada al Óscar, decidió hacer este filme hace siete años, cuando vio un documental que mostraba un rostro más humano de la telepredicadora.

"Espero que esta película nos enseñe a mirar más allá de nuestras primeras impresiones", dijo al recoger el premio.

© 2021 AFP