"Es el momento", los jóvenes quieren hacerse escuchar para salvar al planeta

Anuncios Lee mas

Milán (AFP)

Demasiadas promesas hermosas y palabras huecas. Embajadores de la juventud instaron este martes a los líderes mundiales a "despertarse" y tomarse en serio la crisis climática, a un mes de la crucial conferencia COP26.

"Eso es todo lo que escuchamos por parte de nuestros llamados dirigentes: Palabras. Palabras que suenan bien pero que no han provocado ninguna acción, nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras de promesas vacías", afirmó la activista ecologista sueca Greta Thunberg, aplaudida por jóvenes provenientes del mundo entero.

"No hay un planeta B, no hay planeta bla bla, bla bla bla, bla bla bla, economía verde bla bla, neutralidad de carbono para 2050 bla bla", añadió, denunciando "treinta años de bla bla", de los dirigentes mundiales y "su traición a las generaciones actuales y futuras".

Cuatrocientos jóvenes, de entre 15 y 29 años, provenientes de casi 200 países y seleccionados por la ONU entre unos 9.000 candidatos, están reunidos hasta el jueves en Milán (Lombardía, norte) para elaborar un texto con su visión común sobre la emergencia climática y las acciones prioritarias para ser llevadas a cabo.

Su declaración será presentada durante el fin de semana a medio centenar de ministros reunidos para preparar la COP26, prevista para noviembre en Glasgow, Escocia.

"Los escucho (...) Queremos escuchar sus ideas creativas y ambiciosas", lanzó a través de un video el presidente británico de la COP26, Alok Sharma.

"A comienzos de este mes, un sondeo entre jóvenes reveló que más de la mitad teme que la humanidad esté condenada al fracaso. Francamente, esto avergüenza a mi generación", añadió.

"Pero hoy, los dirigentes mundiales tienen la ocasión para redimirse, de asumir compromisos ambiciosos", para respetar el objetivo ideal del acuerdo de París (COP21) de limitar el calentamiento a 1,5°C respecto a la era preindustrial, afirmó.

- "Sin lugar en la mesa" -

Pero, no es seguro que sus palabras convenzan a esta juventud.

Greta Thunberg junto a la activista ugandesa Vanessa Nakate, en Milán el 28 de septiembre de 3021 MIGUEL MEDINA AFP

"Invitan a jóvenes elegidos a reuniones como ésta y hacen como que nos escuchan, pero no lo hacen, jamás nos escuchan", respondió Greta Thunberg desde el estrado.

"Es el momento para que nuestros dirigentes despierten, es hora de que nuestros dirigentes dejen de hablar y empiecen a actuar, ya es hora de que los contaminadores paguen, es la hora de cumplir con las promesas", indicó la activista ugandesa Vanessa Nakate, detallando el "sufrimiento" soportado en África, Asia o el Pacífico por los pueblos menos responsables del calentamiento global.

"Es el momento, es el momento, es el momento. Y no olviden escuchar a aquellos que son los más vulnerables", añadió, emocionada, ante todos los asistentes de pie.

En tanto las catástrofes climáticas continúan en aumento, los compromisos de los Estados aún no están al nivel de la tarea para concretar los objetivos del Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global por debajo de 2°C respecto a la era preindustrial, y si fuera posible en 1,5°C.

De acuerdo con un informe muy reciente de la ONU, el mundo se dirige a un calentamiento "catastrófico" de 2,7ºC.

"Hay que escuchar a la ciencia. Debemos realizar la transición (hacia una economía baja en carbono) antes de 2030", abogó la peruana Valery Salas, de 24 años, una de los 400 delegados presentes.

"Los jóvenes estamos aquí para trabajar, para proponer, para encontrar soluciones para un futuro mejor", indicó a la AFP, preocupada porque los jóvenes "no tenemos lugar en la mesa" de las decisiones políticas.

Y, como en las manifestaciones que han lanzado a millones de sus compañeros a las calles de todo el mundo en estos últimos años, los jóvenes reunidos en Milán respondieron con una sola voz a Greta Thunberg: What do we want? "Climate justice". When do we want it? "Now" (¿Qué queremos? "Justicia climática". ¿Para cuándo la queremos? "Ahora").

© 2021 AFP