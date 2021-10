Condenan a hasta 7 años de prisión en Francia a una red de tráfico de migrantes

Unos migrantes intentan subirse a un camión cerca del puerto de Ouistreham, en el noroeste de Francia, el 27 de febrero de 2018 More than a year after the dismantling of the 'jungle' migrant camp in Calais, about 100 to 150 Africans live in the humid cold at the port of Ouistreham, thanks to the donations of the city's inhabitants and in spite of the systematic intervention of the authorities to disperse any intentions to set up a camp.

Charly Triballeau AFP/Archivos