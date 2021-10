Bielorrusia llama a su embajador en Francia tras la partida de Minsk de su homólogo francés

Anuncios Lee mas

Moscú (AFP)

Bielorrusia llamó a consultas a su embajador en Francia después de que se marchara su homólogo francés en Minsk un día antes, anunció este lunes el Ministerio de Exteriores de esta ex república soviética, en el último episodio de la crisis con la Unión Europea.

"El embajador bielorruso en Francia, Igor Fissenko, ha sido llamado a consultas a Minsk", indicó el portavoz de la cancillería, Anatoly Glaz, en un comunicado.

El embajador francés en Minsk, Nicolas de Bouillane de Lacoste, abandonó el domingo Bielorrusia a petición de las autoridades locales.

Según medios bielorrusos, el embajador francés fue expulsado porque nunca presentó sus credenciales al presidente Alexander Lukashenko.

"Francia no ha reconocido el resultado de la elección del 9 de agosto de 2020 y no he presentado mis credenciales", confirmó Nicolas de Bouillane de Lacoste en un mensaje de video difundido este lunes por la Embajada de Francia en Minsk.

Según la institución francesa, el diplomático presentó el 8 de diciembre de 2020 la supuesta "copia de sus credenciales" al ministro de Exteriores bielorruso, Vladimir Makei.

"Pasamos días difíciles pero inolvidables aquí. Conocimos a mucha gente valiente y fuerte mentalmente", indicó el embajador francés, prometiendo que tanto él como su esposa permanecerán "siempre" a lado de los bielorrusos.

Por su parte, Anatoli Glaz expresó este lunes su "sincero pesar" por que el embajador francés no entregara sus credenciales.

"Tenemos interés en restablecer plenamente el funcionamiento de las dos misiones diplomáticas", en Francia y Bielorrusia, aseguró.

Lukashenko, en el poder desde 1994, se enfrentó en 2020 a una ola de protestas sin precedentes que impugnaba su reelección.

Estas manifestaciones fueron sofocadas de manera gradual con detenciones y exilios forzosos.

Desde entonces, las relaciones entre Bielorrusia, un aliado cercano de Moscú, y la Unión Europea se han enfriado.

© 2021 AFP