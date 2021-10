El interminable desfile de muertos de covid en un hospital de Moscú

Anuncios Lee mas

Moscú (AFP)

"Habitualmente buscan excusas, dicen que querían hacerlo mañana", cuenta el médico a la AFP en una visita este miércoles a su unidad covid en el Instituto Sklifosovski, en el centro de la capital rusa.

"Por desgracia, mañana es tarde", agrega.

Estas últimas semanas, el aumento de los contagios y de los muertos de covid ha vuelto a ser dramático en Rusia, con récords diarios en torno a los 1.000 decesos.

El país ha contabilizado hasta el momento unos 230.000 muertos a raíz del coronavirus, según cifras del gobierno. Pero esta balance subestima el verdadero alcance de la pandemia. La agencia rusa de estadísticas Rosstat registraba más de 400.000 decesos a fines de agosto.

Enfrentadas a una cuarta ola de el verano boreal impulsada por la variante delta, las autoridades tardaron en reaccionar. El miércoles, el presidente Vladimir Putin ordenó finalmente una semana no laboral para principios de noviembre para intentar frenar la pandemia.

Pero los poderes públicos continúan negándose por ahora a medidas más restrictivas, como un confinamiento, por temor a debilitar la economía. En las calles de Moscú, por lejos el principal foco epidémico del país, los bares y los restaurantes siguen abiertos y el uso de las mascarilla es poco respetado y poco controlado.

Un paciente en la unidad de cuidados intensivos contra el covid-19 del hospital Sklifosovski en Moscú el 20 de octubre de 2021 Dimitar DILKOFF AFP

En cuanto a la vacunación, avanza con mucha lentitud a raíz de la tradicional desconfianza de los rusos. Menos de un tercio de la población está vacunado, según el portal especializado Gogov.

Ganas de llorar

Frente a todo esto, el doctor Evgueni Riabkov no oculta su frustración.

"Si doy una vuelta en auto, veo gente sin mascarillas que se divierte, viejos y jóvenes. Esto me exaspera porque trabajo para ellos. Desgraciadamente no entienden", dice este doctor de 54 años.

Un médico con equipo de protección hace ejercitarse a pacientes de la unidad de cuidados intensivos contra el covid-19 del hospital Sklifosovski en Moscú el 20 de octubre de 2021 Dimitar DILKOFF AFP

"En esos casos, tengo ganas de llorar", agrega este hombre que ha perdido a cinco de sus colegas por el covid.

El jefe del servicio de reanimación del hospital, Alexander Shakotko, está seguro: sólo la vacunación puede vencer a la enfermedad. "Necesitamos responsabilidad social", afirma.

Una de sus pacientes, Olga Ryjko, una arquitecta de 51 años, reconoce haber postergado en varias ocasiones su vacunación, a pesar de que no se opone a ella. Ahora está eternamente agradecida a sus médicos. "No estaría aquí si no me hubieran salvado".

Otros no tuvieron esa suerte. El lunes, una de sus vecinas de habitación murió.

Otro paciente del servicio de reanimación, Anatoli Poliakov, policía jubilado, está allí desde hace dos semanas. Dice que con su mujer esperaban la llegada de una vacuna "sólida".

"Esperamos, esperamos y esperamos. Y aquí está el resultado", lamenta este hombre de 76 años. Si sale vivo del hospital jura decir "a todo el mundo" que hay que vacunarse cuando antes.

Los médicos de esta unidad covid, agotados, ya no esperan el final de la pesadilla, una forma de encontrar aún fuerzas para batallar.

"Durante las dos primeras olas nos decíamos 'vamos, hay que resistir todavía un poco más y luego recuperaremos una vida normal'", recuerda Alexander Shakotko. "Pero ya no pensamos más en eso. Ahora, para nosotros, esto es una vida normal".

© 2021 AFP