Incendios y cambio climático destruyen bosques de Bolivia a paso de gigante

Uno de los 300 parabas azules del parque San Matías, emblema de la fauna del lugar. Según organismos internacionales, quedan en el mundo no más de 4.500 ejemplares de esta ave azul cobalto que puede alcanzar el metro de longitud. Los incendios afectan la reproducción de la especie View of a blue parabas (Anodorhynchus hyacinthinus or Hyacinth macaw) -a critically endangered species- in the community of Pozones -one of the most affected by droughts caused by forest fires- near San Matias, Santa Cruz province, east of Bolivia, border with Brazil, on October 16, 2021. The route crossing San Matias is no man's land. Due to harsh forest fires in the region, what years ago were hundreds of thousands of hectares of forests, tropical savannas and emerald-green swamps have turned into a gray tangle of charred trees surrounding ash paths in this protected area of eastern Bolivia.

AIZAR RALDES AFP