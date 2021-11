El líder australiano niega haber mentido a Macron en el caso de los submarinos

Sídney (AFP) – El primer ministro australiano Scott Morrison negó el viernes haber mentido nunca en su vida pública tras las acusaciones del presidente francés Emmanuel Macron de haber sido deshonesto por la polémica rescisión del contrato de submarinos.

El dirigente conservador, que enfureció a los franceses tras firmar un nuevo contrato de submarinos a propulsión nuclear con Estados Unidos, acudió a la radio 3AW de Melbourne y fue preguntado por si había dicho alguna vez una mentira en su vida pública.

"No creo que lo haya hecho, no, no", afirmó.

Macron había acusado este mes a Morrison de haberle mentido al romper sin aviso previo en septiembre el contrato multimillonario para la compra de unos submarinos convencionales franceses.

Según el presidente galo, su gobierno conoció a última hora que Australia firmó una alianza militar con Estados Unidos y Reino Unido que incluía la adquisición de submarinos de propulsión nuclear.

La sinceridad de Morrison es cuestión de debate en Australia, que celebra elecciones el próximo mayo en las que el primer ministro quiere asegurarse un segundo mandato.

Morrison aseguró que las acusaciones no lo distraen: "He aprendido en mi largo periodo de vida pública a no tener la piel fina", dijo.

