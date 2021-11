Yunior García admite que su salida es un "golpe doloroso" para la disidencia en Cuba

Madrid (AFP) – El opositor Yunior García admitió este jueves que su salida de Cuba significa un "golpe doloroso" para la disidencia, pero afirmó, un día después de su llegada a Madrid, que salió para evitar "una muerte en vida" en la isla.

"Lo sé, lo entiendo, ha sido un golpe doloroso (...) pero estoy convencido de que, como tengo yo mismo que sanar mi dolor, ese dolor de otros y esa decepción de otros también va a sanar", dijo en su primera rueda de prensa en la capital española el dramaturgo, impulsor de la frustrada manifestación del lunes en Cuba.

Admitiendo las críticas de algunos seguidores, el líder del grupo opositor Archipiélago dijo que tiene que empezar por perdonarse a sí mismo por su abrupta salida de la isla de régimen comunista.

"Ya lograré perdonarme yo mismo, quizás por no haber tenido el valor de convertirme en piedra y de convertirme en una estatua de bronce. Quizás pedir perdón por ser humano, por pensar en mi esposa y en mi vida, y por escapar de lo que iba a constituir seguramente una muerte en vida, porque eso es lo que me esperaba en Cuba", abundó el dramaturgo de 39 años.

"En ningún caso voy a renunciar ni me voy a rendir por hacer lo que pueda por la gente que se quedó en Cuba", dijo García, quien afirmó que no va a solicitar asilo en España porque piensa volver a su país "cuando mi vida y la de mi esposa no corran peligro".

Hablando hacia un público extranjero, afirmó: "Entiendo lo complejo que es el caso cubano, entiendo lo polémica que resulta Cuba, entiendo que a veces hay una relación romántica casi infantil con lo que Cuba puede significar en la mente de muchas personas, pero es tiempo de madurar".

“La relación personal que cada uno tenga con Cuba tiene que madurar (...) porque ese matrimonio entre gobierno y pueblo ha sido fallido (...) el gobierno se comporta como un marido abusivo", dijo García que calificó al régimen cubano de "dictadura" y "tiranía brutal como pocas veces se ha visto".

García llegó de forma sorpresiva la tarde del miércoles a Madrid, junto a su esposa, la también activista Dayana Prieto, con una visa de turista otorgada por España, según señalaron a la AFP fuentes del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

García y Archipiélago promovieron la manifestación del 15 de noviembre para pedir la liberación de opositores presos, una iniciativa finalmente frustrada mediante un gran despliegue de fuerzas de seguridad por el gobierno cubano, que consideraban que sus organizadores buscaban provocar un cambio de régimen con el apoyo de Estados Unidos.

Ante la prohibición de esa protesta, Yunior García anunció que marcharía en solitario el domingo 14 de noviembre, pero agentes de la seguridad cubana le impidieron salir de su casa.

