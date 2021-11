India revoca leyes de reforma agrícola tras enormes protestas

Nueva Delhi (AFP) – India prevé revocar tres leyes de reforma agrícola que han desencadenado masivas protestas de agricultores durante casi un año, dijo este viernes el primer ministro, Narendra Modi, en un giro radical de su política.

"Hemos decidido revocar las tres leyes agrícolas. Empezaremos el proceso constitucional para derogar las tres leyes en la sesión parlamentaria que empieza a finales de mes", dijo Modi en un discurso a la nación.

"Pido a todos los agricultores que participan en la protesta (...) que vuelvan a sus casas, con sus seres queridos, granjas y familias", añadió, pidiendo "comenzar de cero y avanzar".

Miles de agricultores, muchos de ellos del estado norteño de Punyab, estaban acampados desde noviembre de 2020 en los confines de la capital Nueva Delhi, en lo que ha supuesto uno de los mayores desafíos al gobierno de Modi.

Casi dos tercios de los 1.300 millones de indios deben su subsistencia a la agricultura, un sector que siempre ha sido un campo de minas para la clase política y que representa cerca del 15% del PIB.

"Lo que hice, lo hice por los agricultores. Lo que hago, lo hago por el país", dijo el jefe de Gobierno de 71 años. "Quiero asegurarles hoy que trabajarán más duro para que sus sueños se hagan realidad, para que los sueños del país se hagan realidad", prometió.

Elecciones claves

El giro inesperado que ha dado el gobierno se produce antes de la celebración de comicios en los estados de Punyab y Uttar Pradesh, el más poblado del país con 220 millones de habitantes.

Para el editor de la revista Caravan, Hartosh Singh Bal, las reformas agrícolas no tenían futuro. "Estas leyes estaban muertas y solo el ego de Modi se interponía en el camino del gobierno para revocarlas", aseguró a la AFP.

Gautam Chikermane, vice presidente del grupo de reflexión basado en Nueva Delhi Observer Research Foundation, cree sin embargo que "es la peor decisión de Modi". "Es un día negro en la historia de las reformas económicas de la India", declaró a la AFP, argumentando que el sector agrícola está "condenado a su suerte" para los próximos 25 años.

Unos agricultores celebran el anuncio gubernamental de revocar las tres controvertidas leyes de reforma agraria, el 19 de noviembre de 2021 en Singhu, cerca de Nueva Delhi Xavier Galiana AFP

El antiguo dirigente del estado de Punyab, Amarinder Singh, celebró el anuncio de Modi como "una fantástica noticia". "Gracias al primer ministro Narendra Modi por haber accedido a las peticiones de todos los punyabíes y por haber revocado las tres leyes negras", dijo en Twitter.

Sin confianza

En los campamentos de agricultores a las afueras de la capital, algunas personas se alegran, pero otras siguen siendo cautelosas.

"No confiamos en él. Hasta que no lo ponga por escrito, no nos iremos", dijo a la AFP Mohan Singh, un agricultor de 52 años del Punyab que lleva acampado allí desde mayo.

Las reformas habían sido aprobadas en septiembre de 2020 con el objetivo de desregular el mercado agrícola, donde los órganos estatales habían fijado durante décadas unos precios mínimos para las cosechas.

El político defendió estas reformas por la necesidad de arreglar un sector que es muy ineficiente. Pero los agricultores temían que estos cambios los dejaran a merced de las grandes corporaciones.

Las protestas tomaron un cariz violento en enero, cuando un desfile de tractores en Nueva Delhi se transformó en una embestida que causó la muerte de un granjero y dejó heridos a cientos de policías.

El mes pasado, ocho personas murieron en disturbios en el estado norteño de Uttar Pradesh.

