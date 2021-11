Vehículo embiste un desfile navideño en Wisconsin y deja "algunos muertos"

- City of Waukesha/AFP

Washington (AFP) – Un vehículo arremetió la noche del domingo contra un desfile navideño en el estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos, dejando "algunos muertos" y más de 20 heridos, dijo la Policía.

Los funcionarios aún recopilaban información sobre el incidente, que ocurrió poco después de las 16H30 (22H30 GMT), mientras se desarrollaba el desfile anual en la ciudad de Waukesha, un suburbio de Milwaukee.

"Una camioneta roja se metió en nuestro desfile de Navidad que celebrábamos en el centro", dijo a los periodistas el jefe de Policía, Dan Thompson.

"Más de 20 personas resultaron heridas como en este incidente", donde "algunos de los individuos eran niños y hubo algunos muertos", señaló.

Thompson no especificó el número de fallecidos y agregó que no se divulgará más información hasta que no se notifique a las familias.

No obstante, indicó que una "persona de interés" estaba bajo custodia y que funcionarios recuperaron el vehículo involucrado. No hubo otras amenazas, destacó.

Un agente disparó contra la camioneta en un intento por detener al vehículo, según las autoridades.

Un total de 11 adultos y 12 niños fueron trasladados a seis hospitales del área, informó por su lado el jefe de bomberos, Steven Howard.

Las escuelas no abrirán este lunes y las vías se mantendrán cerradas, dijo Thompson, mientras la investigación sigue en curso.

El FBI informó que está ofreciendo asistencia a las autoridades locales.

El presidente Joe Biden fue informado y la Casa Blanca "monitorea de cerca la situación en Waukesha y nuestros corazones están con todos los que han sido afectados por este terrible incidente", dijo un funcionario de la presidencia.

"Hemos contactado a las autoridades estatales y locales para ofrecer el apoyo y la asistencia necesarios", agregó.

Gritos ensordecedores

Angelito Tenorio, quien se postula para el cargo de tesorero del estado de Wisconsin, estaba en el desfile y dijo, en declaraciones al Milwaukee Journal Sentinel, que "vio una camioneta cruzar, simplemente pisó el acelerador y aceleró a toda velocidad a lo largo de la ruta del desfile".

"Y luego escuchamos un fuerte estruendo, y solo llantos y gritos ensordecedores de las personas que fueron atropelladas por el vehículo", agregó.

El Journal Sentinel informó que imágenes mostraban a la camioneta entrando a toda velocidad en el desfile detrás de la banda de música de una escuela.

"Todo lo que escuché fueron gritos y después personas gritaban los nombres de sus hijos. Fue todo lo que escuché", declaró a CNN Angela O'Boyle, otra testigo cuyo apartamento daba hacia el desfile.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, dijo que él y su esposa "oraban por Waukesha" y por "todos los niños, familias y miembros de la comunidad afectados por este acto sin sentido".

Varios parlamentarios expresaron sus condolencias, incluyendo los dos senadores del estado.

La demócrata Tammy Baldwin halló la "horrible violencia... simplemente desgarradora", escribió en Twitter, mientras que su colega republicano Ron Johnson ofreció sus "oraciones para todos los heridos" y "gratitud" a funcionarios, personal médico y ciudadanos "que están respondiendo".

El choque se produjo en una movida semana en el estado de Wisconsin, tras la absolución del adolescente Kyle Rittenhouse, quien mató a tiros a dos hombres durante las protestas contra la brutalidad policial el año pasado en Kenosha, ubicada apenas a 80 kilómetros de Waukesha.

