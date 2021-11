EEUU indemnizará con 130 millones de dólares a familiares del tiroteo de Parkland por negligencia del FBI

Los abogados de Nikolas Cruz, autor de la masacre en su antiguo instituto de Parkland, lo instan a firmar un documento el 20 de octubre de 2021 en el tribunal del condado de Broward, en Fort Lauderdale (Florida, EEUU) Amy Beth Bennett GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos

Miami (AFP) – Estados Unidos tiene que indemnizar con 130 millones de dólares a familiares y víctimas del tiroteo de Parkland porque la policía federal (FBI) no investigó información que tenía potencial para haber evitado la tragedia, informó este lunes el diario The New York Times.