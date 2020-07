Siria: tenso comienzo de las elecciones legislativas tras la explosión de dos bombas

Una persona murió y otra resultó herida en la explosión de dos bombas el sábado 18 de julio en Damasco, en vísperas de las elecciones parlamentarias en un país devastado por la guerra. Las elecciones se desarrollan en un clima de tensión en una Siria dividida.

Con nuestro corresponsal en Beirut, Paul Khalifeh.

Los sirios comenzaron este domingo a elegir a sus diputados en un país devastado por la guerra. Más de 7.400 colegios electorales abrieron a las 7 de la mañana en las zonas controladas por el gobierno, según anunció la Comisión Electoral. Por primera vez, la votación también se llevará a cabo en lugares que antes eran bastiones de la rebelión.

Originalmente prevista para abril, la votación se retrasó dos veces debido a la pandemia de coronavirus, que infectó a 496 personas y mató a 25 en las regiones del régimen, según cifras oficiales.

En la víspera de la elección, dos bombas explotaron cerca de una mezquita en los suburbios del sur de la capital, una zona con fuerte presencia del Hezbolá libanés y la Guardia Revolucionaria iraní. Una persona perdió la vida mientras que otra resultó herida.

Sin elecciones en las regiones donde están los yihadistas, el ejército turco y las fuerzas kurdas

Estos ataques se producen en vísperas de las terceras elecciones parlamentarias en Siria desde el comienzo de la guerra, en 2011. A diferencia de las otras dos elecciones, estas tendrán lugar en lugares que antes eran bastiones de la rebelión.

Con estos comicios el régimen de Bashar Al Asad busca demostrar que vuelve a imponer su soberanía sobre los territorios antes controlados por rebeldes o yihadistas. Así, los habitantes de la Guta Oriental, un enclave anteriormente controlado por los insurgentes, también son llamados a las urnas.

"Hasta entonces, estas regiones no podían votar, pero ahora es posible de nuevo. Incluso la provincia de Idlib, que está en manos de grupos terroristas armados, podrá votar. Son los desplazados de Idlib, que han encontrado refugio en los territorios controlados por el Estado sirio, los que elegirán a sus diputados. De esa manera su provincia estará representada en la Asamblea Nacional", explica Elia Kajamini, un intelectual sirio pro-estado.

Sin embargo, la votación no tendrá lugar en las regiones del norte ocupadas por el ejército turco. Las fuerzas kurdas, que controlan el 20% del territorio, anunciaron el sábado que no les preocupaban "ni de cerca ni de lejos" estas elecciones. Un portavoz dijo que no se colocarán urnas en las regiones nororientales, que son administradas por una administración autónoma.

