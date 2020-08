No hay pruebas de que el Hezbolá asesinara al exprimer ministro Hariri, según La Haya

Según la sentencia del Tribunal Especial de las Naciones Unidas para el Líbano no existen evidencias que demuestren “ninguna participación de los dirigentes de Hezbolá en el asesinato del Sr. Hariri" en el asesinato del ex primer ministro en 2005. La corte tampoco estima que hay pruebas de una participación directa del gobierno sirio en el atentado.

El Tribunal Especial para el Líbano (TSL), creado para juzgar a los responsables del asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri en 2005, no hay evidencia de que el liderazgo de Hezbolá esté involucrado en el ataque con una furgoneta bomba que mató al ex primer ministro libanés Rafik Hariri y a otras 21 personas en febrero de 2005 en Beirut.

El TSL, que se encuentra en los suburbios de La Haya en los Países Bajos, cree que tampoco hay pruebas de participación directa del gobierno sirio en el ataque.

Rafik Hariri, un líder de la comunidad sunita con estrechos vínculos con los Estados Unidos, los países occidentales y los aliados sunitas en el Golfo, era considerado una amenaza a la influencia del Irán y Siria en el Líbano.

El tribunal estimó "que Siria y Hezbolá pueden haber tenido razones para eliminar al Sr. Hariri y a sus aliados políticos, sin embargo, no hay pruebas de ninguna participación de los dirigentes de Hezbolá en el asesinato del Sr. Hariri ni ninguna prueba directa de la participación siria", dijo el juez David Re, leyendo una transcripción de la decisión del tribunal.

El asesinato de Rafik Hariri el 14 de febrero de 2005 en Beirut sumió al Líbano en su crisis más grave desde la guerra civil de 1975-1990, lo que provocó la retirada de las tropas sirias y allanó el camino para años de enfrentamiento entre las diferentes corrientes políticas en el país.

Hezbolá, un movimiento armado chiíta apoyado por Irán, niega cualquier participación en la explosión de la furgoneta.

Las conclusiones de este juicio se vieron ensombrecidas por la enorme explosión que tuvo lugar a principios de mes en la capital libanesa, que mató a 178 personas e hirió a miles y exacerbó la ira de la población contra la élite política.

El gobierno libanés, respaldado por Hezbolá y sus aliados, renunció la semana pasada, seis días después de la explosión en el puerto de Beirut.

El fallo de del TSL se había pospuesto después de la catástrofe.

Los cuatro sospechosos de la muerte de Hariri, juzgados en ausencia, se enfrentan a cadena perpetua. A finales de junio de 2011, el TSL entregó una acusación y cuatro órdenes de arresto al fiscal general en Beirut. El ministro del Interior confirmó más tarde los nombres de cuatro sospechosos, todos ellos miembros de Hezbolá: Mustafá Badredin, Salim Ayash, Asad Sabra y Husein Oneisi. La lectura total de la sentencia debe durar varias horas este martes.

