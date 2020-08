El Acuerdo de Abraham, ¿qué reacciones y qué impacto para Irán?

La firma del Acuerdo de Abraham, que marca el inicio de la normalización entre Emiratos Árabes Unidos e Israel a cambio de una suspensión (temporal) de las anexiones en los territorios ocupados de Cisjordania, sin duda representa un terremoto diplomático en la región. Esta absoluta victoria diplomática de Israel y Estados Unidos, y una victoria relativa para los Emiratos, ha sido recibida de manera mixta en Irán.

Por Luciano Zaccara, Qatar University.

El presidente iraní Hasan Rohani expresaba el pasado sábado, en una reunión del gabinete de crisis de la Covid-19, que Emiratos Árabes Unidos (EAU) había cometido un “gran error, un acto de traición” con la causa palestina, y le recomendaba que volviera al camino correcto alejándose de Israel. También expresaba que los motivos emiratíes eran incorrectos: “Pensaron que si se acercaban al régimen sionista su seguridad y economía estarían aseguradas, lo que es erróneo y condenable”.

Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de EAU llamaba a consultas al encargado de negocios iraní para protestar contra las palabras de Rohani. Esta escalada retórica a consecuencia del acuerdo Israel-EAU se daba en medio de un tímido acercamiento protagonizado por ambos Estados, tras la reunión virtual que los ministros de Exteriores habían tenido el 2 de agosto para tratar la crisis de la Covid-19, y marcará indudablemente la evolución de las relaciones bilaterales Irán-EAU en el corto plazo.

Un secreto a voces

Por la importancia que la causa palestina tiene en el ideario de la República Islámica, la normalización de relaciones con Israel resulta totalmente inaceptable, pero para algunos analistas iraníes era un secreto a voces que esa relación ya existía y que EAU la blanquearía tarde o temprano. También dejaría claramente visible qué Estados apoyan la causa palestina y cuáles no, lo que en definitiva favorecía la posición de Irán como protector de los sitios sagrados en Palestina y fortalecería su influencia en el mundo islámico.

Desde la perspectiva iraní, contrariamente a lo que se viene expresando, la firma del Acuerdo de Abraham debilitaría la capacidad de “soft power” emiratíes en el contexto regional, y ciertamente enfriaría el acercamiento que se estaba evidenciando con Irán. “Cuanto más cerca los Estados árabes aliados a Estados Unidos se acerquen a Israel, más beneficio habrá para Irán y el eje de la resistencia”, expresaba otro investigador iraní.

La seguridad en juego

Pero más allá de la retórica discursiva, existe un elemento que Irán evidentemente recela del reciente acuerdo. Según la mayoría de analistas consultados, el principal beneficio del acuerdo para EAU sería la transferencia de tecnología, seguridad e inteligencia, lo que podría significar la presencia de militares o asesores israelíes frente a las costas iraníes del Golfo Pérsico. Este extremo es algo que Irán consideraría inaceptable, y de allí las advertencias iraníes sobre qué líneas rojas no se deberían cruzar para evitar un conflicto indeseado.

Tras los diversos acontecimientos que se sucedieron desde el verano de 2019, con varios ataques no del todo esclarecidos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, el derribo del dron estadounidense por parte de la Guardia Revolucionaria y el asesinato de Soleimani por parte de un dron estadounidense, la región estuvo a punto de entrar en una guerra abierta, y la presencia militar israelí sería la guinda del pastel.

No obstante, las autoridades emiratíes aseguran que el acuerdo con Israel no está orientado a disuadir o defenderse de Irán, y algunos analistas iraníes coinciden en esa versión. Para ellos, el acuerdo tiene más que ver con las disputas en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo. EAU necesitaría recuperar la capacidad de maniobra frente a Qatar (país bloqueado por EAU, Arabia Saudita y Baréin, y con quien mantiene una guerra no declarada en Libia) y frente a su más cercano aliado, Arabia Saudita (con quien las discrepancias en la guerra de Yemen lo habían dejado mal posicionado internacionalmente).

Ante este panorama, Estados Unidos e Israel, a través de este acuerdo, suplirían la necesidad de un reaseguro ante una eventual pérdida de aliados regionales. El fracaso estadounidense en su intento de extender el embargo de armas contra Irán, a pesar del comunicado conjunto del Consejo de Cooperación del Golfo respaldándolo, podría ser el elemento que terminó por decidir a Emiratos Árabes Unidos a hacer oficial la normalización.

