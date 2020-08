Líbano: El nuevo primer Ministro anuncia un equipo de ‘expertos’ para reformar

El nuevo primer pinistro del Líbano, Mustafá Adib, se comprometió el lunes tras su nombramiento a formar en "tiempo récord" un equipo de gobierno de "expertos" y personas "competentes" para aplicar las "reformas" tan esperadas. Adib, apoyado por las principales fuerzas políticas del país, ha sumado el voto de 90 de los 120 miembros del Parlamento.

Con nuestro corresponsal en Beirut, Paul Khalifeh

"No es tiempo para palabras y promesas, sino para la acción": en su primera declaración después de haber sido encargado por el presidente Michel Aoun de formar el nuevo gobierno, Mustafá Adib marcó la pauta. Quiere formar un equipo homogéneo de especialistas.

Este ex profesor de ciencia política, que ocupa el puesto de embajador del Líbano en Alemania desde hace siete años, goza del apoyo de los pesos pesados de su comunidad suní y de los principales partidos políticos cristianos y chiítas. Aunque no está afiliado a ningún partido político, es cercano al ex Primer Ministro Najib Mikati, de quien fue jefe de gabinete entre 2011 y 2014.

Por lo tanto, tiene el apoyo de la clase política tradicional, rechazada por el movimiento de protesta y por algunos libaneses. Su tarea promete ser difícil. La reconstrucción de Beirut, devastada por la doble explosión del 4 de agosto, es una prioridad. Pero también para emprender profundas reformas para revivir una economía destruida. Lo más importante es devolver la esperanza a un pueblo que ha sido golpeado por sucesivas crisis durante casi un año.

Ya se están levantando voces discordantes. Para el empresario bahaí Bahaa Hariri, que se disputa con su hermano Saad Hariri el liderazgo de la comunidad suní, Mustafá Adib es sólo "otro agente del antiguo régimen".

