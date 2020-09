Israel estrena un cañón láser contra los globos incendiarios enviados desde Gaza

Decenas de hectáreas de campos agrícolas arden diariamente alrededor de la Franja de Gaza. Esto es el resultado de los ataques con globos y cometas incendiarias. La Fuerza Aérea Israelí está respondiendo. Los palestinos a su vez disparan cohetes. La situación es explosiva. Israel está tratando de neutralizar los globos con nueva tecnología para tratar de evitar la escalada. Michel Paul aceptó la invitación de la policía fronteriza israelí cerca de Gaza para ver cómo funciona el cañón láser.

Por Michel Paul, desde Israel

"Lahav or", traducido como "El filo de la luz", acaba de entrar en acción. Es un arma silenciosa. El objetivo: globos infantiles llenos de helio que llevan mechas incendiarias y en algunos casos dispositivos explosivos caseros. Estamos en el puesto de mando de la batería experimental de este cañón láser, en un pequeño montículo a sólo un kilómetro de la Franja de Gaza.

El General Yaakov Shabtai, comandante de la Policía de Fronteras de Israel, explica: "Es un sistema láser para interceptar globos y aviones no tripulados. Ahora es el sistema más seguro del mundo. Sólo puede dar en el blanco al que estamos apuntando sin daños colaterales. En otras palabras, si un avión pasa por allí, no hay problema, no será afectado”.

Video de cómo funciona el cañón láser israelí contra los globos incenciarios

#Israel Vidéo qui documente les tests du laser militaire Lahav Or, déjà utilisé avec succès contre des cibles aériennes par des combattants de la police des frontières du MAGAV. pic.twitter.com/Ewh3vPBXIQ — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) February 8, 2020

Por la mañana, una fuerte brisa se levanta del mar en Gaza. Un viento que puede soplar globos y cometas incendiarios a kilómetros de distancia en los campos que rodean el enclave palestino. La sargento Nicole, jefe de operaciones de la batería de láser, indica: "Puede tardar unos 5 minutos, pero también puede tardar sólo 1 minuto. Hemos derribado muchos globos. Con el láser, es una locura ver cómo progresa la tecnología. ¡Funciona muy bien!”.

Y según el comandante Micky Rosenfeld, el portavoz de la policía israelí, los resultados son concluyentes: "En esta etapa hemos tenido una tasa de éxito del 90% en más de un mes de pruebas operacionales a lo largo de la Franja de Gaza. Ahora estamos desplegados frente a la parte central a sólo un kilómetro de la frontera y estamos trabajando día tras día”.

El artefacto no tiene capacidad para interceptar cohetes o misiles, pero el profesor Ami Ishaaya, de la Universidad de Beer-Sheva, cree que este cañón láser podría utilizarse principalmente contra los ataques de drones contra objetivos civiles: "El sistema es particularmente interesante para necesidades comerciales como la protección de aeropuertos, plataformas petrolíferas, lugares estratégicos y prisiones. Todos los lugares donde los drones ofensivos pueden ser desplegados”.

Pero es demasiado caro, a 2 millones de dólares la unidad para neutralizar los globos, el ejército israelí se abstiene de encargarlo. Entretanto, es la policía fronteriza la que está a cargo de probar esta nueva tecnología.

