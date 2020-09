Beirut: rabia e impotencia a un mes de la tragedia

A un mes de la terrible explosión que sacudió Beirut, las incógnitas sobre lo ocurrido siguen superando las certezas, y el shock y el dolor iniciales han dejado paso a la rabia y la impotencia.

Por Andrea Olea, desde Beirut.

Con cerca de 200 muertos y 300.000 desplazados, para los libaneses el devastador suceso del pasado 4 de agosto es una gota más en un vaso colmado desde hace tiempo. Culpan de la tragedia a la clase política y se sienten abandonados a su suerte mientras tratan de reconstruir sus casas, sus negocios y sus vidas.

Maher Al Labban vio destruido su negocio de copistería en Gemmayze, una de las zonas más afectadas: “Aquí no ha venido nadie a ayudarnos. Vino el ejército, recogió algunas informaciones y se fue. Pero del gobierno... nadie, nadie ha venido. Yo no tengo esperanza... no hay esperanza”, dice.

El pequeño país mediterráneo, que acaba de celebrar su centenario, vive uno sus periodos más críticos en décadas, hundido en una profunda crisis económica a la que se suman la crisis sanitaria por la Covid-19, y la crisis política que arrastra desde hace meses.

El nombramiento como nuevo primer ministro de Mustafá Adib tras la dimisión del anterior gobierno ha sido recibido con escepticismo y protestas por la ciudadanía, que el martes volvió a salir a las calles contra su clase política. Adib se ha comprometido a formar gobierno en las próximas dos semanas para acometer reformas de calado en un país que necesita ayuda internacional urgente para no colapsar.

Mientras, las primeras pesquisas sobre la explosión apuntan a un caso de negligencia. Por el momento, solo algunos responsables de menor rango han sido detenidos, y pocos esperan que la verdad salga a la luz.

