Israel: un Día del Perdón confinado y gris en Tel Aviv

Los judíos de todo el mundo celebran Iom Kipur este lunes 28 de junio. Es la fiesta más importante del judaísmo: un día de ayuno y oración para los creyentes. En Israel, cada año, el país se detiene en esta ocasión. El transporte público se inmoviliza, el aeropuerto está cerrado y los viajes en coche escasos. Los peatones y los ciclistas invaden las carreteras. Pero este año, mientras el país se enfrenta a una explosión de casos de coronavirus, la celebración se ve afectada, aunque las normas de contención no se apliquen estrictamente.

Anuncios Lee mas

Por Guilhem Delteil desde Tel Aviv

Ashley Millner y Daria Tarkhov están sentadas en un banco frente al Mar Mediterráneo. Las dos jóvenes llevan ropa deportiva. Esta pausa concluye una sesión de ejercicio físico en el muelle. “Esto está de acuerdo con las regulaciones del gobierno", señalan. Pero Ashley Millner observa una flexibilidad en la aplicación de las reglas de confinamiento por el coronavirus.

"No creo que la ley se aplique con tanto rigor como durante la primera cuarentena. ¡Creo que la policía también está harta de estas reglas! No es que el coronavirus no sea un tema importante, pero creo que todos han perdido la confianza en el gobierno y no les importa”, asegura.

Normalmente, estos dos treintañeros respetan las tradiciones de Iom Kipur, la fiesta del Gran Perdón: ayunan todo el día. Pero este año, añadir restricciones religiosas al encierro fue demasiado duro, estima Daria Tarkhov.

"Este año decidimos no ayunar. Porque ya es muy difícil sentirse como en la cárcel, o que no se te permita hacer nada”, dice. Los dos también están sosteniendo sus teléfonos. De acuerdo con las reglas religiosas, Daria Tarkhov suele prescindir de él en este día festivo. Pero el 2020 es un año excepcional: "Creo que Dios me perdonará (risas). Porque los tiempos son difíciles”. En Twitter, el cantante Aviv Geffen incluso cree que "este año es Dios quien debe pedir perdón".

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo