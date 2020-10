'El nombramiento de Hariri no responde a las esperanzas del pueblo libanés'

Tras su dimisión hace un año bajo la presión de un movimiento de protesta popular, el político libanés Saad Hariri vuelve a tomar las riendas de un país minado por la fragmentación política, la crisis económica y la corrupción. RFI tomó el pulso de la calle en Beirut que reacciona con escepticismo al nombramiento de Hariri como primer ministro.

Con información de Noé Pignède, corresponsal de RFI en Beirut.

En Líbano, el aniversario del levantamiento popular del 17 de octubre de 2019 con el que el pueblo – y sobre todo la juventud – reclamó más democracia y menos corrupción, coincide con el regreso del ex primer ministro Saad Hariri.

El estallido social desembocó el año pasado con la renuncia de Hariri, y el país ha quedado, hasta ahora, sin gobierno estable. Este miércoles sin embargo, el parlamento aprobó el nombramiento del mismo Saad Hariri que vuelve al poder gracias a una corta mayoría de 65 votos (de 128 diputados) y 53 abstenciones. Para muchos, su nombramiento aleja las perspectivas del cambio en un país que padece una inflación galopante, de restricción de retiro de liquidez, de una crisis económica a la que se sumó la pandemia de coronavirus y una dantesca explosión que destruyó el puerto de Beirut en agosto. Es un cadena de catástrofes que parece haber sofocado el movimiento de descontento.

Líbano: a un año del estallido popular que hizo caer el gobierno, el país sigue en crisis

Entrevistado por el corresponsal de RFI en Líbano Noé Pignède, Abbas, un habitante de la capital, comenta: “Tuvimos la esperanza de un cambio en el país, hacia un cambio de los dirigentes que son la causa de nuestros problemas en Líbano desde hace 3 décadas. El regreso de Hariri es algo positivo ahora para el país. Pero su nombramiento no responde a las esperanzas de los libaneses. No va a cambiar la situación, el problema es regional. Su nombramiento es un espectáculo para calmar quizás las exigencias de la comunidad internacional. Para cambiar realmente la situación en el país, habría que cambiar toda la clase política, él solo no cambiará nada”.

Yuna, una mujer de 38 años, alza los hombros, resignada y dice a RFI: “No hay nada que decir, estaba anunciado. El pueblo los tiene que expulsar. Pero no se van a ir así como así, llevan 30 años en su mugre. Son fuertes y tienen un apoyo popular. Pero una parte de la población esta muy harta: entonces o nos vamos a ir a otro país, o bien quizás logremos algo pero tomará tiempo”.

Mohamed, por su parte, otro habitante de la capital Beirut, duda de la capacidad de Saad Hariri de formar gobierno, debido a la fragmentación política, calcada en las divisiones confesionales del país: “Hariri tiene el respaldo de los sunitas. Así esta el país. Los sunitas están con el primer ministro, los maronitas con el presidente, y los chiitas con Nasralla y Berri el presidente del parlamento. No se puede cambiar nada en Líbano”, estima Mohamed.

