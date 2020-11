El dirigente palestino Saeb Erekat muere por coronavirus

Saeb Erakat, una de las figuras políticas más conocidas de Palestina en el extranjero, murió el martes a la edad de 65 años tras contraer el nuevo coronavirus, dejando a los palestinos sin un "gran luchador" por la paz.

Con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, y AFP.

Con el fallecimiento del Secretario General de la Organización de Liberación Palestina Saeb Erekat, este martes en Jerusalén, a la edad de 65 años, la Autonomía Palestina declaró tres días de duelo nacional.

Erekat, había ingresado hace tres semanas al hospital israelí Hadassa, en Jerusalén cuando sufría ya de algunos de los síntomas de COVID-19 y catalogado de alto riesgo, ya que tres años antes había sido sometido a un trasplante pulmonar.

Saeb Erekat irrumpió a la conciencia popular de israelíes y de palestinos ya en 1991, como vicepresidente de la delegación palestina a la Conferencia de Paz de Madrid y desde entonces, siempre formó parte de los equipos de negociación palestinos.

Entre otras cosas, acompañó al presidente palestino Mahmoud Abbas en sus visitas por todo el mundo y durante las últimas tres décadas es considerado una figura destacada en Israel y en el extranjero. Más cercano a Yasser Arafat y más tarde tan cercano a su sucesor Abbas.

El Presidente Palestinos Mahmud Abbas dijo después de su muerte que "el pueblo palestino ha perdido a un hombre que estaba a la vanguardia de la lucha por los derechos del pueblo palestino, luchó en todos los ámbitos, locales e internacionales, y llevó el nombre de Palestina a todos los escenarios posibles del mundo.

Negociaciones de paz

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó en un comunicado su "tristeza", y afirmó que la desaparición de Erakat supone "una gran pérdida para el pueblo palestino y para el proceso de paz en Medio Oriente".

La exnegociadora israelí Tzipi Livni presentó su condolencias "a los palestinos y a la familia" de Erakat. "Saeb dedicó su vida a su pueblo. Estando enfermo, me escribió: 'no he terminado aquello para lo que había nacido'", relató Livni en Twitter.

Su fallecimiento generó también mensajes de condolencias del emisario de la ONU para Medio Oriente, así como de Egipto, Alemania y del movimiento islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza.

Erakat, conocido como "Doctor Saeb", fue uno de los rostros palestinos más conocidos internacionalmente por haber participado en las negociaciones de paz en los últimos años.

Vivía en la ciudad palestina de Jericó, en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

Era uno de los más cercanos colaboradores de Abas, de 85 años, y a menudo se le presentó como uno de sus potenciales sucesores.

Erakat había criticado la reciente normalización de las relaciones entre Israel y varios países árabes, ya que fueron pactos que no esperaron un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos.

