Israel confina por tercera vez a su población

Israel inicia este domingo un tercer confinamiento casi general y de al menos dos semanas para frenar el aumento de casos de coronavirus, al tiempo que sigue adelante con la campaña nacional de vacunación, lanzada la semana pasada.

Con nuestro corresponsal en Jerusalén, Mikel Ayestarán, y AFP.

Israel aspira a terminar con el coronavirus en marzo, esta es la previsión del primer ministro Benjamín Netanyahu, en las primeras 24 horas del tercer confinamiento nacional.

Las medidas de confinamiento entraron en vigor el domingo 27 de diciembre por un período de dos semanas, que podría extenderse a un mes si el número de contaminaciones diarias se mantiene por encima de la barrera de 1000 casos.

El Estado judío espera que la combinación entre la vacunación masiva y el confinamiento total le ayude a derrotar a una pandemia que ha causado ya más de 3000 muertos.

Hasta el momento ya son mas de 300.000 los israelíes vacunados y se siguen abriendo centros de vacunación en todo el país.

El tercer confinamiento vuelve a imponer restricciones como la de no poder alejarse más de 1000 metros de casa y el cierre de los comercios que no son considerados esenciales. Los sectores profesionales que no reciben público sólo podrán mantener un 50% de personal en sus instalaciones.

La gran diferencia es que esta vez no se cierran las escuelas.

La oposición política critica que Nentanyahu usa el coronavirus como arma electoral de cara a los comicios de marzo, los cuartos en menos de dos años.

Después del primer confinamiento en la primavera (boreal), las autoridades impusieron el segundo en septiembre, cuando el país registró una de las mayores tasas de infección del mundo en relación a la población.

El número de nuevas infecciones volvió a aumentar recientemente, con más de 3.000 nuevos casos diarios.

