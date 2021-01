Covid-19 en Israel: ultraortodoxos siguen resistiéndose al confinamiento

Desde hace casi una semana se producen enfrentamientos entre la policía y la comunidad ultraortodoxa en varias ciudades del país. Algunos de estos judíos rigoristas se niegan a cumplir con el confinamiento general y las restricciones debidas al coronavirus.

Con Sami Boukhelifa corresponsal de RFI en Jerusalén,

En Mea Shearim, el barrio ultraortodoxo de Jerusalén, el sonido de una oración se escapa por la puerta trasera de una panadería. Una docena de judíos ultraortodoxos se reúnen a pesar de la prohibición. Yaacov Grouba va allí todos los días, ni siquiera lleva máscara.

"Para mí la Torá es lo más importante y es lo que nos protege y nos mantiene vivos. Si las autoridades comprendieran la importancia del estudio de la Torá, dejarían nuestras escuelas abiertas como otros servicios esenciales", explica. Aunque la comunidad está profundamente afectada por Covid-19, se manifiestan para mantener sus yeshivas, sus escuelas religiosas, abiertas a pesar del riesgo de contaminación.

Entre los alumnos de estas escuelas, Shulem, de 19 años, no ve el riesgo de estudiar en grupo. "Todos los estudiantes ya han contraído el coronavirus. Así que para nosotros, la contención no tiene sentido. Las autoridades quieren cerrar nuestras escuelas porque la situación sanitaria está empeorando. Pero ustedes son ustedes lo que están en una situación peor, nosotros ya estamos nuevamente de pie”, afirma.

Sin embargo, no todos en Mea Shearim no todos tienen este mismo discurso. Es el caso de Illal. "Soy judío sefardí y en mi comunidad, mis rabinos nos piden que no participemos en manifestaciones, que respetemos las normas, que cerremos las escuelas y que escuchemos a los médicos", dice.

Illal también condena la violencia de los ultraortodoxos contra los policías. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido reprimir a quienes provocan disturbios.

